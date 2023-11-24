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الجيش الأوكراني يعلن عدد قتلى روسيا منذ بدء الحرب

11/24/2023 4:27:49 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 322 ألفا و900 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و496 دبابة و10 آلاف و256 مركبة مدرعة و7 آلاف و833 نظاما مدفعيا و904 أنظمة راجمات صواريخ متعددة الإطلاق و595 نظام دفاع جوي و323 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و230 مركبة وخزان وقود، بالإضافة إلى 1108 معدات خاصة و5 آلاف و800 طائرة مسيرة وإسقاط 1564 صاروخ كروز وغواصة واحدة.








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