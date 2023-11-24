الجيش الأوكراني يعلن عدد قتلى روسيا منذ بدء الحرب

(MENAFN
- Youm7) أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 322 ألفا و900 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و496 دبابة و10 آلاف و256 مركبة مدرعة و7 آلاف و833 نظاما مدفعيا و904 أنظمة راجمات صواريخ متعددة الإطلاق و595 نظام دفاع جوي و323 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و230 مركبة وخزان وقود، بالإضافة إلى 1108 معدات خاصة و5 آلاف و800 طائرة مسيرة وإسقاط 1564 صاروخ كروز وغواصة واحدة.
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