صحيفة: سوناك يواجه ضغوطا سياسية بعد تسجيل معدلات قياسية من الهجرة لبريطانيا

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن رئيس الحكومة البريطانى ريشى سوناك يواجه ضغوطا سياسية متزايدة لخفض اعتماد بريطانيا على العمالة الأجنبية بعد وصلت الهجرة إلى بريطانيا إلى معدل قياسى بلغ 745 ألف العام الماضى، على الرغم من تعهدات المحافظين بخفض الأرقام.







وكان مكتب الإحصاءات الوطنى البريطانى قد كشف أمس، الخميس، أن صافى الهجرة فى عام 2022، كان أعلى من العام السابق بحوالى 139 ألف، مشيرا إلى حدوث زيادة كبيرة فى فترة ما بعد كورونا للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبى إلى بريطانيا للعمل.







وكانت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة سيولا برفمان قد وصفت الأرقام بأنها صفعة على وجه الرأى العام البريطانى الذى صوت لتأييد الحد من الهجرة وخفضها فى كل مناسبة.







وحذر تكتل اليمين من المحافظين سوناك بأن خفض الهجرة مسألة "حياة أو موت" قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، فى حين قال زعيم حزب العمال المعارض إن الأرقام مرتفعة بشكل صادم.







وذكر مكتب الإحصاء البريطانى أنه هناك بعض الإشارات على تراجع الهجرة الآن، حيث أن صافى الهجرة للأشهر الـ 12 حتى يونيو كان 672 ألف، بدلا من إجمالى العام الماضى المقدر بـ 745 ألف.





وأشار المكتب إلى أنه فى حين أن الوقت لا يزال مبكرا للقول ما إذا كان هذا اتجاها جديدا فى التراجع، فإن هذه التقديرات الحديثة تشير إلى بطء الهجرة ممزوجة بزيادة فى الهجرة إلى الخارج.





إلا أن وكالة الإحصاءات اشارت إلى أن ارتفاع الهجرة إلى بريطانيا أدى إلى أسرع نمو سكانى فى إنجلترا وويلز منذ أكثر من 60 عاما. وارتفع عدد سكان البلدين بنسبة 1% من منتصف 2022 ليصل إلى 60.2 مليون نسمة، وهى أسرع زيادة منذ عام 1962.







