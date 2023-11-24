استطلاع معاريف: انهيار شعبية نتنياهو.. وجانتس بلا منافس في إسرائيل

MENAFN - Youm7) أظهر الاستطلاع الأسبوعي الذي تنشره صحيفة "معاريف" الإسرائيلية كل جمعة، استمرار انهيار شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأحزاب المُشكلة للائتلاف الحاكم، وتعزيز زعيم المُعسكر الوطني بيني جانتس شعبيته ثلاثة أمثال تقريبًا ليصبح السياسي الأكثر شعبية وبلا منافس في إسرائيل.

وبحسب نتائج الاستطلاع يحصل الائتلاف الحاكم على 41 مقعدًا فقط، مقارنة بـ 43 مقعدا في الاستطلاع السابق، ولأول مرة يفشل حزب "الصهيونية الدينية" الذي يترأسه وزير المالية تسلئيل سموتريتش في تجاوز العتبة الانتخابية، وتعززت كتلة المعارضة والأحزاب العربية بتفويض إضافي إلى 79 مقعدًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، حدث تراجع مطرد في معدل دعم حزب "الصهيونية الدينية"، فيما يبدو نتيجة للوضع الاقتصادي كون زعيم الحزب هو وزير المالية.

ووفقا للاستطلاع يحصل "المعسكر الوطني" بقيادة بيني جانتس الوزير في حكومة الطوارئ الحالية على 43 مقعدا، وهو رقم قياسي، في حين يتراجع حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد إلى 13 مقعدا فقط، ويترفع حزب "ميرتس" اليساري إلى 5 مقاعد.

ويظهر الاستطلاع أن جانتس يواصل تقدمه بفارق كبير على نتنياهو في رئاسة الوزراء، ورداً على سؤال: أيهما أكثر ملاءمة لرئاسة وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو أم بيني جانتس، قال 27% فقط ممن شملهم الاستطلاع إنهم يرون نتنياهو مناسبا فيما رأى 52% أن بيني جانتس هو الأنسب.





