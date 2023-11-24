استطلاع معاريف: انهيار شعبية نتنياهو.. وجانتس بلا منافس في إسرائيل

(MENAFN
- Youm7) أظهر الاستطلاع الأسبوعي الذي تنشره صحيفة "معاريف" الإسرائيلية كل جمعة، استمرار انهيار شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأحزاب المُشكلة للائتلاف الحاكم، وتعزيز زعيم المُعسكر الوطني بيني جانتس شعبيته ثلاثة أمثال تقريبًا ليصبح السياسي الأكثر شعبية وبلا منافس في إسرائيل.
وبحسب نتائج الاستطلاع يحصل الائتلاف الحاكم على 41 مقعدًا فقط، مقارنة بـ 43 مقعدا في الاستطلاع السابق، ولأول مرة يفشل حزب "الصهيونية الدينية" الذي يترأسه وزير المالية تسلئيل سموتريتش في تجاوز العتبة الانتخابية، وتعززت كتلة المعارضة والأحزاب العربية بتفويض إضافي إلى 79 مقعدًا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، حدث تراجع مطرد في معدل دعم حزب "الصهيونية الدينية"، فيما يبدو نتيجة للوضع الاقتصادي كون زعيم الحزب هو وزير المالية.
ووفقا للاستطلاع يحصل "المعسكر الوطني" بقيادة بيني جانتس الوزير في حكومة الطوارئ الحالية على 43 مقعدا، وهو رقم قياسي، في حين يتراجع حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد إلى 13 مقعدا فقط، ويترفع حزب "ميرتس" اليساري إلى 5 مقاعد.
ويظهر الاستطلاع أن جانتس يواصل تقدمه بفارق كبير على نتنياهو في رئاسة الوزراء، ورداً على سؤال: أيهما أكثر ملاءمة لرئاسة وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو أم بيني جانتس، قال 27% فقط ممن شملهم الاستطلاع إنهم يرون نتنياهو مناسبا فيما رأى 52% أن بيني جانتس هو الأنسب.
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