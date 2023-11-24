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افتتاح منافسات الأندية المصرية فى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

11/24/2023 4:27:46 AM
(MENAFN- Youm7) يفتتح نادى بيراميدز، اليوم الجمعة، منافسات دور المجموعات، سواء فى
دورى أبطال أفريقيا بمواجهة مازيمبى الكونغولى فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة القارية.

ويقع بيراميدز فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى، ومازيمبى الكونغولى، ونواذيبو الموريتانى.
ويلتقى بيراميدز مع مازيمبى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الجمعة المقبل فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الدفاع الجوى".
ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة بيتر كاماكو، ويعاونه كل من جيلبيرت شيريو "الحكم المساعد الأول"، وستيفن ييمبى "الحكم المساعد الثانى"، وبروك فيليب "الحكم الرابع".
ويراقب المباراة الصومالى بشير ولد العرب، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوى.


موعد مباراة مودرن فيوتشر مع سوبر سبورت بالكونفدرالية يستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقى، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل باستاد السلام.
ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتى حكما رابعا. فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.
وأوقعت قرعة الكونفدرالية الأفريقية فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى برفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقى والهلال الليبى واتحاد العاصمة الجزائرى.


موعد مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى دورى أبطال أفريقيا يستضيف الأهلى فريق ميدياما الغانى فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دورى أبطال أفريقيا، وذلك غداً السبت فى التاسعة مساءً بالقاهرة.
قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا لكرة القدم التى أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا أسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.
واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثاني، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا، هو الحكم الرابع للمباراة.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية يستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد المقبل فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.
ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.





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