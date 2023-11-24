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الاتحاد العربى لذوى الإعاقة يُكرّم أساطير الرياضات البارالمبية.. صورة

11/24/2023 4:27:46 AM
(MENAFN- Youm7) كرم
الاتحاد العربى لرياضة ذوى الإعاقة ، برئاسة إيهاب حسنين، الأبطال الرياضيين العرب الذين حققوا إنجازات بارالمبية، وحصل على الجوائز المالية 16 لاعبًا ولاعبة يمثلون 7 دول عربية، وكان نصيب مصر 8 لاعبين تم تكريمهم بنادى القاهرة الرياضى بحضور عبد الرحمن يوسف رئيس النادى، والذى قرر منح الأبطال المكرمين العضوية الشرفية.



شهدت الاحتفالية تكريم 8 رياضيين بارالمبيين مصريين هم غريب خاطر عيد (الفائز بذهبية 1500 متر عام 1980)، عادل حافظ (سباحة عام 1972) وأحمد محمد (ألعاب القوى 1984) وفريق كرة الهدف للمكفوفين الذي شارك في أولمبياد 84 الذي يضم كل من الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصرى لرياضات المكفوفين وحسين محمد أحمد ومحمد عبده شريف وأحمد محمود أبوزيد وخالد أحمد حسان أول معاق فى التاريخ يعبر بحر المانش.





الاتحاد العربى لذوى الإعاقة يكرم أساطير الرياضات البارالمبية




من جانبه قال إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة إن قائمة المُكرّمين على مستوى الوطن العربي شملت من الكويت عادلة حمد الرومى (ألعاب القوى 1984)، وشافى مروح شاهر (ألعاب القوى 1984)، وحياة براك الصبيح (الرماية 1984)، ومن السودان محمد بشير أبو قصيصة (ألعاب القوى)، فضلا عن الحاصلين على ميدالية ذهبية عالمية مصاحبة لرقم قياسى عام 2023، وهم: عبد الكريم محمد خطاب من الأردن (رفع الأثقال)، وياسين قنيشى من تونس (ألعاب القوى)، وأيوب السادنى من المغرب (ألعاب القوى)، وصافية جلال من الجزائر (ألعاب القوى).












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