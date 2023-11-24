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الطلائع يواجه فاركو ودياً اليوم استعداداً لمواجهة الجونة

11/24/2023 4:27:46 AM
(MENAFN- Youm7) يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، اليوم الجمعة، مباراة ودية مع نظيره فاركو على استاد جهاز الرياضة فى ختام مبارياته الودية استعداداً لمواجهة الجونة.



وحقق فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني فوزًا وديًا على نظيره الهلال الليبى بثلاثة أهداف مقابل فى اللقاء الذى جمع الفريقين عصر الاثنين على استاد جهاز الرياضة، وسجل ثلاثية الطلائع كل من محمد هانى وموسى دياورا وكريم طارق بينما سجل معتصم التايب هدف الهلال الوحيد في اللقاء.



وحقق الطلائع فوزاً على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ودياً، سجل أهداف طلائع الجيش عن طريق موسى دياوارا وعلى حمدى وكريم حلاوة، فيما سجل أهداف الدراويش كل من باسم مرسى ومروان حمدى.



على صعيد مختلف يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود لاعبيه المصابين بعد نهاية فترة توقف الدورى، ومن المقرر أن يعود أحمد الشيخ ومصطفى الخواجة للفريق بداية من مواجهة الجونة المقبلة.



وغاب حميدو ماو ومحمد حمدى زكى عن مباريات الطلائع الأخيرة بعدما أثبتت الأشعة تعرضهما للإصابة بشد فى العضلة الأمامية، فيما عانى أحمد الشيخ من الإصابة بالتهاب في عضلات البطن، بينما أجرى مصطفى الخواجة جراحة فى البطن.



ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.



ويحتل الطلائع المركز السابع متساويا مع إنبى فى عدد النقاط فى جدول ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 5.



وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلي في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الأخيرة.












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