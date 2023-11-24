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التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام مازيمبى.. السعيد وتوريه وماييلى فى الهجوم

11/24/2023 4:27:46 AM
(MENAFN- Youm7) يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى
بيراميدز مواجهة قوية أمام مازيمبى، فى السادسة مساء اليوم الجمعة، فى افتتاح منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بمشاركته الأولى تاريخيًا بالبطولة القارية.

وتنافس كتيبة البرتغالى جايمبى باتشيكو فى المجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا، رفقة كل من صن داونز الجنوب أفريقى، مازيمبى الكونغولى ونواذيبو الموريتانى.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - رضا بوبو - عبد الله السعيد - بلاتي توريه، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتجدر الإشارة إلى أن مازيمبي يمتلك تاريخا طويلا من المنافسة فى أفريقيا، علما بأنه حقق 11 لقبا قاريا، منها 5 في دوري الأبطال ولقبين في الكونفدرالية.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارسه اللون الأصفر الكامل، فيما يظهر مازيمبي بالقميص الأبيض في الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.








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