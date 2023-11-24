التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام مازيمبى.. السعيد وتوريه وماييلى فى الهجوم

(MENAFN
- Youm7) يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى
بيراميدز مواجهة قوية أمام مازيمبى، فى السادسة مساء اليوم الجمعة، فى افتتاح منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بمشاركته الأولى تاريخيًا بالبطولة القارية.
وتنافس كتيبة البرتغالى جايمبى باتشيكو فى المجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا، رفقة كل من صن داونز الجنوب أفريقى، مازيمبى الكونغولى ونواذيبو الموريتانى.
ومن المتوقع أن يضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - رضا بوبو - عبد الله السعيد - بلاتي توريه، خط الهجوم: فيستون ماييلي.
وتجدر الإشارة إلى أن مازيمبي يمتلك تاريخا طويلا من المنافسة فى أفريقيا، علما بأنه حقق 11 لقبا قاريا، منها 5 في دوري الأبطال ولقبين في الكونفدرالية.
وتقرر أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارسه اللون الأصفر الكامل، فيما يظهر مازيمبي بالقميص الأبيض في الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.
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