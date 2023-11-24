حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 11 (كونا) -- الرابع والعشرون من نوفمبر

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1961 - العلم الكويتي الحالي ذو الألوان الأربعة يرفع على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في احتفال كبير أقيم لهذه المناسبة.

1965 - الشيخ صباح السالم الصباح يتولى مقاليد الحكم في الكويت ليصبح الحاكم ال12 وقطعت الكويت في عهده خطوات واسعة في شتى الميادين وتبوأت مركزا مرموقا من التطور والرقي وامتدت فترة حكمه حتى نهاية عام 1977.

1965 - الشيخ عبدالله السالم الصباح الحاكم الحادي عشر للكويت ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 70 عاما بعد أزمة قلبية ألمت به واستمرت فترة حكمه 15 عاما نالت خلالها الكويت الاستقلال ويعتبر الراحل مؤسس الكويت الحديثة إذ أرسى القواعد الديمقراطية الدستورية وأطلق عليه لقب "ابو الاستقلال" و"أبو الدستور" كما يعتبر الراحل قائد وراعي النهضة الحديثة وشهدت البلاد في عهده الكثير من الانجازات التنموية في مختلف المجالات.

1974 - تأسيس الاتحاد الكويتي للمبارزة واختيار نادي السالمية الرياضي مقرا له.

1998 - مجلس الأمة يقر الاقتراح بقانون المتعلق بتسجيل جلسات المجلس وبثها عبر التلفزيون.

2001 - تشكيل فريق للإنقاذ هدفه حماية أرواح العاملين في مصافي النفط التابعة لها من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء أدائهم لعملهم للمرة الأولى في تاريخ شركة البترول الوطنية والقطاع النفطي الكويتي.

2002 - المنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تختار الفنانة سعاد عبدالله سفيرة للنوايا الحسنة في الكويت.

2009 - نادي القادسية يتوج بطلا لمباراة كأس السوبر الكويتي الثانية لكرة القدم بعد فوزه على نظيره نادي الكويت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

2010 - الرامي عبدالله الطرقي يحقق الميدالية الذهبية في منافسات الفردي في مسابقة (السكيت) في إطار دورة الألعاب الآسيوية السادسة عشرة المقامة في غوانزو الصينية.

2014 - وفاة الإعلامي رضا الفيلي أحد رواد الإعلام الكويتي عن عمر ناهز 73 عاما بعد رحلة عطاء حافلة.

2017 - الكويت تتبرع بخمسة ملايين جنيه إسترليني مساهمة في مشروع توسعة متحف سلاح الجو الملكي البريطاني.

2021 - المحكمة الدستورية ترفض الطعن ببطلان انتخابات مجلس الأمة التكميلية في مايو 2021 بالدائرة الخامسة التي فاز المرشح عبيد محمد المطيري بالمقعد الشاغر فيها. (النهاية)