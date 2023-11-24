حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 11 (كونا) -- الرابع والعشرون من نوفمبر
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1961 - العلم الكويتي الحالي ذو الألوان الأربعة يرفع على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في احتفال كبير أقيم لهذه المناسبة.
1965 - الشيخ صباح السالم الصباح يتولى مقاليد الحكم في الكويت ليصبح الحاكم ال12 وقطعت الكويت في عهده خطوات واسعة في شتى الميادين وتبوأت مركزا مرموقا من التطور والرقي وامتدت فترة حكمه حتى نهاية عام 1977.
1965 - الشيخ عبدالله السالم الصباح الحاكم الحادي عشر للكويت ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 70 عاما بعد أزمة قلبية ألمت به واستمرت فترة حكمه 15 عاما نالت خلالها الكويت الاستقلال ويعتبر الراحل مؤسس الكويت الحديثة إذ أرسى القواعد الديمقراطية الدستورية وأطلق عليه لقب "ابو الاستقلال" و"أبو الدستور" كما يعتبر الراحل قائد وراعي النهضة الحديثة وشهدت البلاد في عهده الكثير من الانجازات التنموية في مختلف المجالات.
1974 - تأسيس الاتحاد الكويتي للمبارزة واختيار نادي السالمية الرياضي مقرا له.
1998 - مجلس الأمة يقر الاقتراح بقانون المتعلق بتسجيل جلسات المجلس وبثها عبر التلفزيون.
2001 - تشكيل فريق للإنقاذ هدفه حماية أرواح العاملين في مصافي النفط التابعة لها من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء أدائهم لعملهم للمرة الأولى في تاريخ شركة البترول الوطنية والقطاع النفطي الكويتي.
2002 - المنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تختار الفنانة سعاد عبدالله سفيرة للنوايا الحسنة في الكويت.
2009 - نادي القادسية يتوج بطلا لمباراة كأس السوبر الكويتي الثانية لكرة القدم بعد فوزه على نظيره نادي الكويت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.
2010 - الرامي عبدالله الطرقي يحقق الميدالية الذهبية في منافسات الفردي في مسابقة (السكيت) في إطار دورة الألعاب الآسيوية السادسة عشرة المقامة في غوانزو الصينية.
2014 - وفاة الإعلامي رضا الفيلي أحد رواد الإعلام الكويتي عن عمر ناهز 73 عاما بعد رحلة عطاء حافلة.
2017 - الكويت تتبرع بخمسة ملايين جنيه إسترليني مساهمة في مشروع توسعة متحف سلاح الجو الملكي البريطاني.
2021 - المحكمة الدستورية ترفض الطعن ببطلان انتخابات مجلس الأمة التكميلية في مايو 2021 بالدائرة الخامسة التي فاز المرشح عبيد محمد المطيري بالمقعد الشاغر فيها. (النهاية)
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