سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 46ر1 دولار ليبلغ 74ر85 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 11 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 46ر1 دولار ليبلغ 74ر85 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 20ر87 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا لتبلغ 28ر81 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا لتبلغ 35ر76 دولار. (النهاية)
خ م / ط م ا
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