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الاحتلال يقتحم المستشفى الإندونيسي قبل سريان الهدنة في غزة

11/24/2023 4:27:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 24 - 11 (كونا) -- اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة وقتل بدم بارد ووحشي امرأة جريحة وأصاب واعتقل 6 آخرين وذلك قبل دخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال قصفت وحاصرت المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وأقدمت على اقتحامه وسط اطلاق نار مكثف وقتلت امرأة جريحة بصورة وحشية وجرحت 3 آخرين واعتقلت مثلهم على الأقل.
وقالت مصادر صحية إن ما ينفذه الاحتلال في المستشفى الإندونيسي جريمة حرب أفظع وأشد مما قام به في مجمع الشفاء الطبي.
وكانت قوات الاحتلال استهدفت المستشفى بشكل مباشر بالقصف ما أدى لاستشهاد عاملين ومصابين ونازحين فيه واصابة آخرين بجروح وتعطل العديد من مرافقه المهمة بما في ذلك غرف العمليات ومحطة الاكسجين بداخله.
وفي غضون ذلك استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي فجرا بناية سكنية مأهولة مقابل مخبز الحج في النصيرات (مخيم 2) وسط قطاع غزة ما أدى الى سقوط عدد من الشهداء واصابة آخرين بجروح بينهم اطفال ونساء.
الى ذلك انتشلت طواقم الدفاع المدني 10 جثث من تحت الأنقاض جراء قصف طيران الاحتلال منزلا في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.
وسقط العديد من الشهداء بينهم أطفال باستهداف منزل في النصيرات وسط القطاع.
وقصفت الزوارق الحربية الاسرائيلية بشكل مكثف قبالة بحر خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.
كما واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة ما اسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين الفلسطينيين. (النهاية)

ط م ا



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