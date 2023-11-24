الاحتلال يقتحم المستشفى الإندونيسي قبل سريان الهدنة في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 24 - 11 (كونا) -- اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة وقتل بدم بارد ووحشي امرأة جريحة وأصاب واعتقل 6 آخرين وذلك قبل دخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال قصفت وحاصرت المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وأقدمت على اقتحامه وسط اطلاق نار مكثف وقتلت امرأة جريحة بصورة وحشية وجرحت 3 آخرين واعتقلت مثلهم على الأقل.
وقالت مصادر صحية إن ما ينفذه الاحتلال في المستشفى الإندونيسي جريمة حرب أفظع وأشد مما قام به في مجمع الشفاء الطبي.
وكانت قوات الاحتلال استهدفت المستشفى بشكل مباشر بالقصف ما أدى لاستشهاد عاملين ومصابين ونازحين فيه واصابة آخرين بجروح وتعطل العديد من مرافقه المهمة بما في ذلك غرف العمليات ومحطة الاكسجين بداخله.
وفي غضون ذلك استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي فجرا بناية سكنية مأهولة مقابل مخبز الحج في النصيرات (مخيم 2) وسط قطاع غزة ما أدى الى سقوط عدد من الشهداء واصابة آخرين بجروح بينهم اطفال ونساء.
الى ذلك انتشلت طواقم الدفاع المدني 10 جثث من تحت الأنقاض جراء قصف طيران الاحتلال منزلا في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.
وسقط العديد من الشهداء بينهم أطفال باستهداف منزل في النصيرات وسط القطاع.
وقصفت الزوارق الحربية الاسرائيلية بشكل مكثف قبالة بحر خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.
كما واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة ما اسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين الفلسطينيين. (النهاية)
ط م ا
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