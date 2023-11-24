الهدنة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ وتستمر أربعة أيام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 24 - 11 (كونا) -- دخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي بعد عدوان للاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.
وتستمر الهدنة مدة أربعة أيام قابلة للتمديد يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنه في الساعات الأخيرة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ شن الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة طالت مدارس تؤوي نازحين ومستشفيات ومنازل أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.
وأشارت إلى أنه خلال أيام الهدنة لن يتمكن 7ر1 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين بعد أن هددت قوات الاحتلال التي اجتاحت بدباباتها وآلياتها العسكرية تلك المناطق باستهدافهم.
وأضافت أن طواقم الإسعاف والإنقاذ ستحاول انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض حيث يقدر عدد المفقودين بنحو 7000 فلسطيني بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة ما سيكشف مزيدا من الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مدار 48 يوما.
وفي وقت سابق رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولو القيادة الفلسطينية باتفاق الهدنة الإنسانية وجددوا الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي لتجنيب الشعب الفلسطيني مزيدا من الويلات وحقن دماء الأطفال والنساء الذين يتعرضون لإبادة جماعية مع عائلاتهم.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ان "الرئيس محمود عباس والقيادة يرحبون باتفاق الهدنة الإنسانية ويثمنون الجهد القطري - المصري الذي بذل ونجدد الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية والذي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته".
وخلال الاجتماعات والاتصالات المكثفة التي عقدها عباس مع زعماء العالم منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة أكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان وجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية.
وجدد رفض فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس مشددا على أنه لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة وأن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة والقدس أو إعادة احتلاله أو اقتطاع أي جزء منه.
وأكد الرئيس الفلسطيني أن الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)
ط م ا
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