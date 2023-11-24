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الهدنة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ وتستمر أربعة أيام

11/24/2023 4:27:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 24 - 11 (كونا) -- دخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي بعد عدوان للاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.
وتستمر الهدنة مدة أربعة أيام قابلة للتمديد يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنه في الساعات الأخيرة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ شن الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة طالت مدارس تؤوي نازحين ومستشفيات ومنازل أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.
وأشارت إلى أنه خلال أيام الهدنة لن يتمكن 7ر1 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين بعد أن هددت قوات الاحتلال التي اجتاحت بدباباتها وآلياتها العسكرية تلك المناطق باستهدافهم.
وأضافت أن طواقم الإسعاف والإنقاذ ستحاول انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض حيث يقدر عدد المفقودين بنحو 7000 فلسطيني بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة ما سيكشف مزيدا من الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مدار 48 يوما.
وفي وقت سابق رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولو القيادة الفلسطينية باتفاق الهدنة الإنسانية وجددوا الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي لتجنيب الشعب الفلسطيني مزيدا من الويلات وحقن دماء الأطفال والنساء الذين يتعرضون لإبادة جماعية مع عائلاتهم.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ان "الرئيس محمود عباس والقيادة يرحبون باتفاق الهدنة الإنسانية ويثمنون الجهد القطري - المصري الذي بذل ونجدد الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية والذي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته".
وخلال الاجتماعات والاتصالات المكثفة التي عقدها عباس مع زعماء العالم منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة أكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان وجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية.
وجدد رفض فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس مشددا على أنه لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة وأن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة والقدس أو إعادة احتلاله أو اقتطاع أي جزء منه.
وأكد الرئيس الفلسطيني أن الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)

ط م ا



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