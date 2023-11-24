الأطباء تدين اعتقال الاحتلال الإسرائيلي مدير مجمع الشفاء الطبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- أدانت نقابة الأطباء الأردنية، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك اعتداء غاشم يضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة.
وأشارت النقابة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إلى أن الاحتلال قام بقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف وقتل المئات من الأطباء والكوادر الطبية، بالإضافة إلى اعتقالهم خلال أداء واجبهم في إنقاذ حياة الجرحى والمصابين، وهو يعد نهجا عدوانيا آخر يثبت أن هذا الكيان قد تجاوز جميع الحدود الإنسانية.
وطالب مجلس النقابة المنظمات والمؤسسات الدولية وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري للإفراج عن الكوادر الطبية والصحية في القطاع، مشددًا على ضرورة محاكمة إسرائيل أمام محاكم دولية مختصة.
ودعت النقابة الهيئات والمؤسسات والنقابات الطبية العربية إلى التدخل وإثارة القضية على الساحة الدولية.
--(بترا)
ع ح/م د/أس
24/11/2023 12:14:21
MENAFN24112023000117011021ID1107480903
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