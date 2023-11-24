الأطباء تدين اعتقال الاحتلال الإسرائيلي مدير مجمع الشفاء الطبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- أدانت نقابة الأطباء الأردنية، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك اعتداء غاشم يضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة.

وأشارت النقابة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إلى أن الاحتلال قام بقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف وقتل المئات من الأطباء والكوادر الطبية، بالإضافة إلى اعتقالهم خلال أداء واجبهم في إنقاذ حياة الجرحى والمصابين، وهو يعد نهجا عدوانيا آخر يثبت أن هذا الكيان قد تجاوز جميع الحدود الإنسانية.

وطالب مجلس النقابة المنظمات والمؤسسات الدولية وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري للإفراج عن الكوادر الطبية والصحية في القطاع، مشددًا على ضرورة محاكمة إسرائيل أمام محاكم دولية مختصة.

ودعت النقابة الهيئات والمؤسسات والنقابات الطبية العربية إلى التدخل وإثارة القضية على الساحة الدولية.

--(بترا)

ع ح/م د/أس

24/11/2023 12:14:21

