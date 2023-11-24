تسارع معدل التضخم في اليابان لأول مرة منذ 4 أشهر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- تسارع معدل التضخم الأساسي في اليابان للمرة الأولى في 4 أشهر خلال تشرين الأول.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان 2.9 بالمئة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، ومقارنة بتوقعات بأن يسجل 3 بالمئة.
وحسب وكالة بلومبرغ، يأتي تسارع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني تقلبات أسعار الغذاء بعدما سجل أقل مستوى في 13 شهراً في أيلول عند 2.8 بالمئة.
وكان التضخم الأساسي قد تسارع من مستويات أيلول بعد خفض دعم الطاقة والكهرباء الذي بدأ في كانون الثاني إلى النصف.
وتتجاوز أرقام التضخم الأساسي مستهدفات بنك اليابان عند 2 بالمئة، وذلك للشهر الـ19 على التوالي.
--(بترا)
رصد/ي أ/
24/11/2023 11:47:22
MENAFN24112023000117011021ID1107480902
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