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تسارع معدل التضخم في اليابان لأول مرة منذ 4 أشهر

11/24/2023 4:27:11 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- تسارع معدل التضخم الأساسي في اليابان للمرة الأولى في 4 أشهر خلال تشرين الأول.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان 2.9 بالمئة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، ومقارنة بتوقعات بأن يسجل 3 بالمئة.
وحسب وكالة بلومبرغ، يأتي تسارع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني تقلبات أسعار الغذاء بعدما سجل أقل مستوى في 13 شهراً في أيلول عند 2.8 بالمئة.
وكان التضخم الأساسي قد تسارع من مستويات أيلول بعد خفض دعم الطاقة والكهرباء الذي بدأ في كانون الثاني إلى النصف.
وتتجاوز أرقام التضخم الأساسي مستهدفات بنك اليابان عند 2 بالمئة، وذلك للشهر الـ19 على التوالي.
--(بترا)
رصد/ي أ/
24/11/2023 11:47:22

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