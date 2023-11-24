تراجع أسعار النفط في تعاملات الجمعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط محاولات التكهن بما سيسفر عنه اجتماع أوبك+ المرتقب يوم الخميس المقبل.

وفي خطوة مفاجئة، قررت أوبك+ تأجيل اجتماعها الذي كان مزمع انعقاده يوم الأحد المقبل حتى يوم الخميس، وذلك بدون الكشف عن السبب وراء التأجيل.

وكانت خطوة التأجيل قد تسببت في البداية بتراجع حاد لأسعار النفط، إذ وصلت وتيرة الخسائر إلى 4 بالمئة، لكن الأسعار قلصت خسائرها، وتتجه حالياً لأول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالأسعار، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.15 بالمئة إلى 81.30 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.95 بالمئة مسجلة 76.35 دولار للبرميل.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

24/11/2023 11:37:53

