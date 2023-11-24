مئات آلاف النازحين يتوجهون لتفقد منازلهم وسط وجنوب غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- بدأ مئات آلاف النازحين الفلسطينيين، صباح اليوم الجمعة، بالعودة لأحيائهم ومنازلهم بمناطق قطاع غزة الوسطى والجنوبية لتفقدها مع بدء سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وأفادت وكالات أنباء، بأنه مع دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة حيز التنفيذ في تمام الساعة 7 صباحا وتستمر 4 أيام بدأ، مئات آلاف الفلسطينيين المتواجدين بمراكز الإيواء في القطاع بالتوجه إلى منازلهم لتفقدها ومحاولة الاطمئنان على أفراد عائلاتهم.

وطوال الأيام الماضية من الحرب واجه الفلسطينيون صعوبات كبيرة بالتواصل مع أفراد عائلاتهم بسبب ضعف الاتصالات وصعوبة الحركة خاصة بين المدن والمناطق الحدودية والقريبة من محاور التوغل الإسرائيلي.

ويمكن للنازحين الفلسطينيين المتواجدين في شمال قطاع غزة تفقد منازلهم في تلك المنطقة في حين لن يتمكن المتواجدون في مناطق الجنوب من العودة لمناطق الشمال.

وحذر الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، النازحين الفلسطينيين في جنوب القطاع من التوجه لمدينة غزة وشمالي القطاع.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

24/11/2023 11:21:29