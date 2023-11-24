بدء سريان الهدنة الإنسانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- دخلت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة حيز التنفيذ، في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وجرى التوصل إلى الهدنة الإنسانية وللمرة الأولى وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، بموجب اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية ومصرية وأميركية.

ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

24/11/2023 08:40:49