بدء سريان الهدنة الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- دخلت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة حيز التنفيذ، في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.
وجرى التوصل إلى الهدنة الإنسانية وللمرة الأولى وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، بموجب اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية ومصرية وأميركية.
ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
24/11/2023 08:40:49
MENAFN24112023000117011021ID1107480895
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