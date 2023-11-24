أجواء مشمسة ولطيفة في معظم مناطق المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- تسود أجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في معظم المناطق، وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بقليل، بينما تكون الأجواء معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ السبت، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في شرق المملكة تؤدي إلى إثارة الغبار في تلك المناطق.

وتبقى الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق الأحد، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر تثير الغبار في العديد من المناطق خاصة الصحراوية.

وتشير آخر التحليلات للخرائط الجوية للنماذج العددية إلى توقع تأثر المملكة بامتداد منخفض جوي الاثنين، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة بوجه عام، وغائمة جزئياً إلى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، ومن المتوقع هطول الأمطار في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 7 وفي مرتفعات الشراة 19 - 8، وفي مناطق البادية 23 - 11، وفي مناطق السهول 21 - 11، وفي الأغوار الشمالية 28 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 19، وفي البحر الميت 28 - 17، وفي خليج العقبة 28 - 17 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/م ق/أس

24/11/2023 07:47:57