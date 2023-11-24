محسن منصور ومريم الصياح يقدمان افتتاح شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

MENAFN - Youm7) يقدم الفنان محسن منصور والفنانة مريم الصياح من تونس مراسم افتتاح النسخة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، الذي ينطلق غدا السبت ٢٥ نوفمبر بقصر ثقافة شرم الشيخ حيث تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم ٣٠ نوفمبر الجاري.

شعار المهرجان " المسرح من أجل الإنسانية و افتتاحية موسيقية بعنوان " ملحمة الحياة" إشراف الموسيقار نادر عباسي

يقدم حفل الافتتاح بثلاثة لغات هم العربية والإنجليزية والإيطالية، كما سيقدم افتتاحية موسيقية بعنوان " ملحمة الحياة" من ألحان أحمد الموجي ، وإشراف فني نادر عباسي ، وتنطلق الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي تحت شعار " المسرح من أجل الإنسانية "، وإخراج مراسم الافتتاح لمحمد هشام وإعداد وصياغة عز الدين حافظ وترجمة حنان عز الدين ، ويشارك ضمن فعاليات الدورة الثامنة 17عرضا مسرحيا

تتضمن 8 عروض تعرض لأول مرة .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى ٣٠ نوفمبر وتحمل اسم الدورة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادرعباسي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوي ، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

محسن منصور ومريم الصياح





الدورة 8 مهرجان شرم الشيخ





شعار الدورة 8 من المهرجان







