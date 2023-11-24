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الفنان عمرو محمد على يحقق أمنيته ويلمس الكعبة محمولا على ظهر صديقه.. فيديو وصور

11/24/2023 4:26:45 AM
(MENAFN- Youm7) تحسنت الحالة الصحية للفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق مسلسل أرابيسك بعد إصابته بإحدى هجمات مرض التصلب المتعدد أثناء أداء العمرة.
واستطاع شقشق مسلسل أرابيسك استئناف العمرة مساء أمس الخميس والنزول للحرم المكى الشريف، بعد أن حبسه المرض عدة أيام فى غرفته بالفندق، حيث ساعده مرافقوه على تحقيق أمنيته بلمس الكعبة الشريفة.
وكان عمرو محمد على تعرض إلى هجمة من هجمات مرض التصلب المتعدد أثناء أداء فريضة العمرة مع والدته.
وقال شقيقه أحمد لـ"اليوم السابع" إن الفنان تدهورت صحته بعد يوم واحد من سفره للعمرة وتعرض لهجمة من هجمات المرض، وهو ما تسبب فى بقائه بغرفته تحت رعاية والدته حتى تتحسن حالته الصحية.
وكان شقشق مسلسل أرابيسك سافر منذ
10 أيام
لأداء العمرة مع والدته بعدما حقق برنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى الدكتور عمرو الليثى أمنيته.
وكان "اليوم السابع" انفرد من خلال برنامج حكايات زينب بأول حوار وظهور للفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق فى مسلسل أرابيسك بعد اختفائه وغيابه عن الأضواء لمدة تزيد عن 17 عاما، منذ قدم آخر أعماله وهو مسلسل حدائق الشيطان عام 2006، وكشف خلاله عن مأساة مرضه وإصابته بمرض التصلب المتعدد "ms"، الذى أعجزه عن الحركة وأثر على نظره وسبب له عدم اتزان مما جعله لا يخرج من بيته منذ سنوات.
وخلال الحوار والظهور الأول لعمرو محمد على في برنامج حكايات زينب أعرب عن رغبته في أداء العمرة ولمس الكعبة والشرب والاغتسال من ماء زمزم، متمنياً أن يكون فى ذلك شفاء له من مرضه، وبعد نشر الحوار حدث تفاعل كبير من الجمهور ونقابة الممثلين التي استجابت على الفور بضم عمرو لعضويتها حيث قررت له معاش استثنائى، كما استضافه برنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى الدكتور عمرو الليثى.
وخلال البرنامج أعلن الليثى عن تحقيق أمنية عمرو محمد على وأهداه عمرة هو ووالدته وهو ما استقبله الفنان بالسعادة والشكر الجزيل.
وفور انتهاء حلقة برنامج واحد من الناس تواصل الدكتور حسام صلاح مدير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة مع الدكتور عمرو الليثى معلنا علاج الفنان عمرو محمد على على نفقة الدولة بمستشفيات الجامعة واستعداده لاستقبال الفنان على الفور للبدء فى علاجه.
ونظرا لبدء مرحلة العلاج تأجلت العمرة حتى تقرر سفر الفنان منذ الأربعاء قبل الماضى وهو ما تسبب فى ارتفاع الحالة المعنوية للفنان عمرو محمد على وأعرب عن سعادته وشكره لكل من استجاب لحالته وحاول التخفيف عنه كما أبدت والدته سعادتها
بتحقيق أمنية ابنها وأمنيتها، ووجهت الشكر للإعلامى عمرو الليثى وكل من ساعد فى علاج ابنها.


الفنان عمرو محمد على أمام الكعبة

الفنان عمرو محمد على خلال العمرة

الفنان عمرو محمد على فى الحرم المكى

الفنان عمرو محمد على يؤدى العمرة

الفنان عمرو محمد على

عمرو محمد على أمام الكعبة

عمرو محمد على خلال أداء العمرة

عمرو محمد على خلال تأدية المناسك

عمرو محمد على خلالتأدية المناسك

عمرو محمد على فى الحرم المكى

عمرو محمد على يؤدى العمرة

عمرو محمد على








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