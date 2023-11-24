محمد رضوان يمتلك مطعم فى الأقصر ويعمل بالسياحة فى مسلسل العودة

MENAFN - Youm7) يشارك الفنان محمد رضوان في بطولة مسلسل "العودة" مع شريف سلامة والمقرر انطلاق عرضه على منصة watch it غدا السبت، وعلى قناتى dmc و dmc دراما بعد غد الأحد،حيث يواصل رضوان تصوير مشاهده على قدم وساق ويجسد خلال أحداث العمل شخصية رجل صعيدى يدعى "صادق" ولديه مطعم في الأقصر، وفى نفس الوقت يعمل في السياحة.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، هاجر الشرنوبى، وأحمد والى، سارة نور، فتوح أحمد، عايدة فهمى، لبنى ونس، عزوز عادل والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

محمد رضوان





يعيش الفنان محمد رضوان حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يعكف على تصوير أكثر من عمل ما بين الدراما والسينما، حيث يعرض له حالياً في السينمات فيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود، وضيوف الشرف أيتن عامر، عمرو عبد الجليل، حمدى الميرغنى، أوس أوس، محمد ثروت، مصطفى أبو سريع، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

وانتهى محمد رضوان من تصوير 3 أفلام جديدة هم "الاسكندرانى" إخراج خالد يوسف، وتأليف أسامة أنور عكاشة وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، و"عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى وشيرى عادل وإخراج أحمد يسري، وفيلم "كتف قانونى" بطولة هالة صدقي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، شيرين رضا، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف، وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز

وكان آخر أعمال محمد رضوان مسلسل "على باب العمارة" الذى تم عرضه على منصة watch it، من بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، أمير عبد الواحد، بوسى الشامى، جيهان خيرى، غادة طلعت، وضيوف الشرف أحمد أمين، رحمة أحمد، مصطفى غريب، محمود السيسى وتأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.







