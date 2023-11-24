قصة المقابلة الأولى التى جمعت ميرفت أمين وعبد الحليم حافظ X عيد ميلادها

MENAFN - Youm7) يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الفنانة الكبيرة ميرفت أمين التي تعتبر واحدة من أهم النجمات اللاتي مررن على تاريخ السينما المصرية بأعمال مميزة وموهبة خاصة بالإضافة لجمالها اللافتالذى صنفها بين أجمل ممثلات السينما، ولعل أحد أبرز أعمالها التي كانت نقطة انطلاق لها بتاريخها الفني هو مشاركتها فى بطولة فيلم أبى فوق الشجرة أمام عبد الحليم حافظ.

ميرفت أمين تمتلك رصيد هائل ومسيرة فنية ناجحة، تطرقت لكواليس لقاءها الأولى بالعندليب عبد الحليم حافظ قائلة أثناء حلولها ضيفة في وقت سابق على برنامج صاحبة السعادة : "أول مقابلة أمامه كنت صامتة طوال الوقت، ولم أتحدث أبداً فقد كنت مركزة عليه طوال الوقت، ولم أتطرق للعمل الذى ذهبت للتوقيع عليه".

وأضافت ميرفت أمين : لم أتخيل أن الدور بهذا الحجم الكبير، وإنما كل تركيزى انصب على أننى جلست مع عبد الحليم حافظ".





وتحتفل الفنانة ميرفت أمين بعيد ميلادها اليوم الجمعة 24 نوفمبر حيث ولدت فى محافظة المنيا لأب مصري وأم إنجليزية، وتخرجت فى كلية الآداب لقسم اللغة الإنجليزية في جامعة عين شمس، ودخلت الفن عن طريق الصدفة حيث عرض عليها أحد أقاربها الذهاب معه إلى استديو جلال لترى عن قرب صناعة الأفلام، وهناك رأت رشدي أباظة وأحمد المليجي وأحمد رمزي.بدأت مسيرتها الفنية عندما كانت في الجامعة حيث قامت بتأدية أدوار مسرحية، ومن المسرحيات التي اشتركت فيها حينها يا طالع الشجرة و ‎مطار الحب، ولكن بدايتها في السينما كانت من خلال فيلم "نفوس حائرة" مع الفنان أحمد مظهر عام 1968 الذي فتح لها بوابة الشهرة. وانطلقت للنجومية في فيلم "أبي فوق الشجرة" عام 1969 والذى قدمت فيه دور البطولة أمام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ