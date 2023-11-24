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مروة عيد عن دورها X صوت وصورة: لم أتوقع ردود الفعل واستلهمت الدور من الناس

11/24/2023 4:26:45 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت الفنانة مروة عيد،
فى تصريح لليوم السابع، بعد نجاحها فى دور لبنى بمسلسل "صوت وصورة" من بطولة حنان مطاوع عن كيفية تحضيرها للشخصية، حيث قالت: "الحقيقة استلهمت شخصية لبنى من بعض الشخصيات الحقيقية التى تعيش معنا، وكان تحضيرها سهل بالنسبة لى بالرغم من أن الشخصية جديدة لم أقدمها من قبل".



وأضافت مروة عيد: لم أتوقع ردود الأفعال حول دورى على الأخص أن مشاهدى كانت بعيدة عن البناء الدرامى الأساسى للمسلسل وهى قضية رضوى "حنان مطاوع"، وكان الهدف منها إظهار الجانب الإنساني عند لطفي عبود "صدقي صخر"، والتأكيد أن هناك رجالا مظلومة، لكن ردود الأفعال فاجأتنى، وأعتقد أن هذا الدور سيكون نقلة في حياتي الفنية بالرغم من تقديم أدوار غيرة ناجحة مثل مسلسل ضى القمر من إلا أنا، ومسلسل ربع قيراط، ولكن هذا الدور كان قريبا أكثر للناس ويعود الفضل للعمل ككل.



وعن كواليس العمل قالت مروة: استمتعت جدا بكل فريق العمل، بداية من المخرج الصديق والأخ، والفنان صدقي صخر كان لطيفا إنسانيا وفنياً، وحنان مطاوع كانت مفاجأة بالنسبة لى فبعد عرض أول حلقة أرسلت لى مع زملائى وأشادت بدورى، وهناك مشهد قدمته أثر فى جدا فقمت بإرسال رسالة لها فتفاجأت بردها بشكل مبهج كله تشجيع وثناء علي أدائي، فنحن في لوكيشن العمل كنا كأسرة واحدة وهذا سبب من أسباب نجاح المسلسل.



يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد،
باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.












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