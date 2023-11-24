طريقة عمل البليلة وحمص الشام.. طعمها زى المحلات وبتدفى

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- Youm7) تعتبر البليلة من الحلوى التى يفضل تناولها فى الشتاء بشكل دائم، وتعتبر من الوجبات التى تحتوى على عدد كبير من العناصر الغذائية التى تساعد فى بناء الجسم بشكل جيد، وتساعد على تجديد الطاقة والشعور بالدفء، أيضًا حمص الشام من المشروبات التى لا غنى عنها فى الشتاء
لذا نستعرض فى هذا التقرير،
طريقة عمل البليلة وحمص الشام بمكونات سهلة على طريقة الشيف مي صيام.
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
المكونات
كوب من القمح المسلوق.
4 ملاعق سكرأو حسب الرغبة.
3 كوب من اللبن.
فانيليا.
جوزهند وزبيب.
2 ملعقة بودرة ايس كريم فانيليا.
طريقة تحضير البليلة
في البداية قومي بغسل القمح بشكل جيد.
ثم ضعي القمح على اللبن والسكر وبودرة الآيس كريم.
ثم ضعيها على النار حتي غليان اللبن.
ثم ضعي الفانيليا و المكسرات واغلقي النار.
وتقدم ساخنة.
طريقة سلق القمح
ينقع القمح ساعتين في الماء.
ثم يغسل القمح و يوضع في إناء على نار به مقدار من لتر الماء.
ثم انتظري لحين غليان القمح حتي ينضج وتطفأ النار ويغطي ويترك ساعتين.
زيادة حجم حبات القمح.
طريقة عمل حمص الشام
نصف كيلو من الحمص.
2 طماطم مقطعة لمكعبات.
ملح.
كمون.
شطة.
ليمون.
1 بصلة.
طريقة تحضير حمص الشام
ينقع الحمص ليلة واحدة.
ثم يصفي و يسلق في ماء به بصلة مقطعة لقطع صغيرة والطماطم مع رشة كمون.
يترك ليغلي حتي ينضج.
يقدم ساخنا مع ملح وكمون وعصير ليمون على حسب الرغبة.
حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
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