6 عوامل يجب مراعاتها عند شراء خاتم الخطوبة ليبدو باهظ الثمن.. خدى بالك

MENAFN - Youm7) يعتبر خاتم الخطبة من أهم قطع الإكسسوار بالنسبة لأى امرأة، فعادة ما يكون أكثر قطعة باهظة الثمن بين قطع المجوهرات، وهذا ما يحوله ليكون إرثاً عائلياً فى المستقبل، لكن ليس من الضرورى اختيار أغلى قطعة، بل يمكن شراؤه حسب الإمكانيات المادية للخطيب، ونستعرض فى هذا التقرير عوامل يجب مراعاتها لشراء خاتم خطبة يبدو باهظ الثمن، وذلك وفقاً لما نشره موقع "blacktreelab".

خاتم الخطوبة خاتم أنيق

قد تلجأ الكثيرات إلى شراء خاتم ضخم، إلا أنه ليس دائما مناسب لشكل يدك، أو حتى مريح، وفى الوقت نفسه يعتبر البعض الخاتم البسيط الرفيع غير ملفت للانتباه، وليس له قيمة، ولذلك يمكن اللجوء لاختيار خاتم متواضع مرصع بمعدن أو حجر أو حتى نقشة ما مميزة.





اختيار المعدن

هناك اعتقاد بأن خاتم الخطبة يجب أن يكون مصنوعا من الذهب، ومع ذلك، ليس هذا هو الحال، فالخاتم الفضي مثالي أيضا، وقد لا تتأكسد الفضة عالية الجودة لفترة طويلة جدا، ومع العناية المناسبة به، قد لا يحدث هذا على الإطلاق وذلك إلى جانب انخفاض سعر الفضة، ويمكنك شراء قطعة مصممة متقنة بدلا من خاتم حجري عام.

خاتم خطوبة اختيار الحجر شبه كريم

في العصر الحديث، يبتعد الناس بالفعل عن الصور النمطية التي تتعلق بحقيقة أن الخاتم يجب أن يكون مرصع بالماس، فيمكنك اختيار خاتم مرصع بحجر شبه كريم، والذي سيكون بنفس الجودة.





قيمة الماسة

إذا كنتِ لا تزالين تميلين نحو التقليد وترغبين في شراء خاتم مرصع بالألماس أو مرصع بأحد الأحجار الكريمة ، فعليكِ معرفة بعض النقاط المهمة التي ستساعدك على عدم إنفاق أكثر مما خططت له، فيجب أن تكونين على دراية بقواعد اختيار الألماس، من حيث الحجم، واللون، والوضوح، والقطع.

خاتم شبكة تثبيت الحجر

تؤثر الطريقة التي يتم بها وضع الحجر بشكل مباشر على الانطباع العام للخاتم، فلا ينبغي أن تكون القاعدة خشنة للغاية مع شوكات كبيرة، وإلا فإنه سوف يفسد مظهر أجمل الحجر، ولا تنسي أيضا أن جودة الحجر ستؤثر على الحفاظ على الخاتم بأكمله.





الأسلوب المناسب

لا شيء سيجمل الفتاة أكثر من خاتم يناسب أسلوبها، لذلك من المهم اختيار الخاتم الذي يكمل الصورة ولا يتعارض مع المظهر العام طوال الوقت، فإذا كنت تحبين البساطة وإن كان بمقدرتك شراء خاتم غالٍ وضخم، ففي هذه الحالة يفضل شراء خاتم بسيط وعملي لكي تستطيعين ارتداءه طوال الوقت.