6 عوامل يجب مراعاتها عند شراء خاتم الخطوبة ليبدو باهظ الثمن.. خدى بالك

(MENAFN
- Youm7) يعتبر خاتم الخطبة من أهم قطع الإكسسوار بالنسبة لأى امرأة، فعادة ما يكون أكثر قطعة باهظة الثمن بين قطع المجوهرات، وهذا ما يحوله ليكون إرثاً عائلياً فى المستقبل، لكن ليس من الضرورى اختيار أغلى قطعة، بل يمكن شراؤه حسب الإمكانيات المادية للخطيب، ونستعرض فى هذا التقرير عوامل يجب مراعاتها لشراء خاتم خطبة يبدو باهظ الثمن، وذلك وفقاً لما نشره موقع "blacktreelab".
خاتم الخطوبة خاتم أنيق
قد تلجأ الكثيرات إلى شراء خاتم ضخم، إلا أنه ليس دائما مناسب لشكل يدك، أو حتى مريح، وفى الوقت نفسه يعتبر البعض الخاتم البسيط الرفيع غير ملفت للانتباه، وليس له قيمة، ولذلك يمكن اللجوء لاختيار خاتم متواضع مرصع بمعدن أو حجر أو حتى نقشة ما مميزة.
اختيار المعدن
هناك اعتقاد بأن خاتم الخطبة يجب أن يكون مصنوعا من الذهب، ومع ذلك، ليس هذا هو الحال، فالخاتم الفضي مثالي أيضا، وقد لا تتأكسد الفضة عالية الجودة لفترة طويلة جدا، ومع العناية المناسبة به، قد لا يحدث هذا على الإطلاق وذلك إلى جانب انخفاض سعر الفضة، ويمكنك شراء قطعة مصممة متقنة بدلا من خاتم حجري عام.
خاتم خطوبة اختيار الحجر شبه كريم
في العصر الحديث، يبتعد الناس بالفعل عن الصور النمطية التي تتعلق بحقيقة أن الخاتم يجب أن يكون مرصع بالماس، فيمكنك اختيار خاتم مرصع بحجر شبه كريم، والذي سيكون بنفس الجودة.
قيمة الماسة
إذا كنتِ لا تزالين تميلين نحو التقليد وترغبين في شراء خاتم مرصع بالألماس أو مرصع بأحد الأحجار الكريمة ، فعليكِ معرفة بعض النقاط المهمة التي ستساعدك على عدم إنفاق أكثر مما خططت له، فيجب أن تكونين على دراية بقواعد اختيار الألماس، من حيث الحجم، واللون، والوضوح، والقطع.
خاتم شبكة تثبيت الحجر
تؤثر الطريقة التي يتم بها وضع الحجر بشكل مباشر على الانطباع العام للخاتم، فلا ينبغي أن تكون القاعدة خشنة للغاية مع شوكات كبيرة، وإلا فإنه سوف يفسد مظهر أجمل الحجر، ولا تنسي أيضا أن جودة الحجر ستؤثر على الحفاظ على الخاتم بأكمله.
الأسلوب المناسب
لا شيء سيجمل الفتاة أكثر من خاتم يناسب أسلوبها، لذلك من المهم اختيار الخاتم الذي يكمل الصورة ولا يتعارض مع المظهر العام طوال الوقت، فإذا كنت تحبين البساطة وإن كان بمقدرتك شراء خاتم غالٍ وضخم، ففي هذه الحالة يفضل شراء خاتم بسيط وعملي لكي تستطيعين ارتداءه طوال الوقت.
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