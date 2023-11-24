روح الروح.. لوحات فنية لأب فلسطينى يودع طفلته الشهيدة

MENAFN - Youm7) اعتاد الأهالى فى فلسطين كل يوم على توديع واحد من أفراد أسرتهم أو أصدقائهم أو حتى جيرانهم الذين استشهدوا بعد قتلهم برصاص أو غارة من غارات الاحتلال الإسرائيلى، ولعل الفترة الأخيرة ومنذ إعلان الاحتلال الحرب على غزة ، والتى نتج عنها تشريد العائلات واستشهاد العديد من كبار السن والشباب والأطفال.

المشهد المتداول للأب المكلوم

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة بمجموعة من الصور والفيديوهات عن الأطفال الذين استشهدوا خلال فترة الحرب ولحظات توديع أهاليهم لهم، ولعل أبرزها لحظة توديع أب فلسطينى لابنته الطفلة التى ظل يحتضنها ويقبلها وهو يرفض الاعتراف باستشهادها أو أنه لن يراها مرة أخرى أو يحتضنها أو يلعب معها مثلما اعتاد كل يوم.

أب يودع أبنته

وظهر فى مقطع الفيديو المتداول له وهو يحتضنها ويتحدث مع من حوله بأنها كانت أول شخص يراه فى يومه، وجميع طلباتها كانت بمثابة أمر له، ويحاول من حوله أن يقنعوه بضرورة الاستسلام للأمر الواقع ويسلم جثتها لدفنها لكنه مازال يرفض أن يستسلم لحقيقة الأمر بأنها رحلت ولن تعد مرة أخرى أو تلعب معه أو تذهب إليه كل صباح لتيقظه من نومه.

لوحة عن لحظة وداع الأب لأبنته

وحاول الأب أن يتحدث معها لعلها تجاريه فى الحديث ويكتشف بأن ما عاشه من لحظات فقدانها ما هو إلا كابوس حلم به متأثراً لما يراه من مشاهد مأساوية كل يوم، لكن بعد محاولاته الكثيرة والتى لم تنتج عن شىء استسلم الأب للواقع المرير الذى عاشه وهو فقدانه لطفلته.

لوحة فنية أخرى

وتعاطف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع الأب المكلوم وشاركوا فى نشر مقطع الفيديو، وبات الرسامين يرسمون لوحات فنية عن هذا المشهد وأطلقوا عليه اسم "روح الروح" مثلما كان ينادى الأب طفلته الشهيدة.

لوحة فنية عن أب يودع ابنته