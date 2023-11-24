الجمعة البيضاء أم السوداء؟ اعرف سبب اختلاف الاسم وأصله التاريخى

(MENAFN
- Youm7) يفكر الكثير من الأشخاص فى شراء بعض المستلزمات المنزلية أو قطع ملابس أو إكسسوارات وغيرها من الأشياء التى يرغبون فى شرائها خلال يوم الجمعة السوداء كما هو معروف فى الدول الغربية ومعروف فى الدول العربية بالجمعة البيضا ، وقد يتساءل البعض ما الفرق بينهما وهذا السؤال سوف نجيب عليه فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "dictionary".
التسوق يوم الجمعة البيضاء
ويوم الجمعة السوداء هو اليوم الذى يأتى بعد عيد الشكر فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويُعتبر اليوم الأول من موسم التسوق أثناء العطلات ويحرص تجار التجزئة على تقديم الخصومات على المنتجات المعروضة.
الجمعة البيضاء
ويعود سبب تسمية هذا اليوم باسم الجمعة السوداء للإشارة إلى 24 سبتمبر 1869، وهو تاريخ الذعر المالى فى أمريكا الذى أثاره المضاربون على الذهب، ويعتقد الكثير أن مصطلح الجمعة السوداء يعود فى معنى الأسود الذى يعنى إظهار الربح؛ وإخفاء الخسائر.
الجمعة السوداء
وارتبط اللون الأسود بأيام الضغط الاقتصادى وكانت أول جمعة سوداء فى عام 1869 بعد أن حاول الممول جاى جولد ورجل أعمال السكك الحديدية جيمس فيسك احتكار سوق الذهب، والذى أدى فى النهاية إلى انهيار السوق، وفى 29 أكتوبر 1929، حدث انهيار آخر فى سوق الأسهم والذى يشار إليه باسم الثلاثاء الأسود، والذى كان بمثابة بداية الكساد الكبير.
ورغم أن الجمعة السوداء معروفة منذ سنوات طويلة بهذا الاسم في الدول الغربية إلا إنها معروفة بالجمعة البيضاء في البلاد العربية، وذلك للأهمية الدينية ليوم الجمعة عند المسلمين، لهذا معروف فى الدول العربية بهذا الاسم، وموعده فى مصر دائماً فى آخر أسبوع من شهر نوفمبر وأيضاً تستعد المحلات التجارية طوال شهر نوفمبر لهذا اليوم من خلال إعلانات تخفيضات مختلفة على المنتجات المعروضة لجذب العديد من الزبائن.
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