الجمعة البيضاء أم السوداء؟ اعرف سبب اختلاف الاسم وأصله التاريخى

MENAFN - Youm7) يفكر الكثير من الأشخاص فى شراء بعض المستلزمات المنزلية أو قطع ملابس أو إكسسوارات وغيرها من الأشياء التى يرغبون فى شرائها خلال يوم الجمعة السوداء كما هو معروف فى الدول الغربية ومعروف فى الدول العربية بالجمعة البيضا ، وقد يتساءل البعض ما الفرق بينهما وهذا السؤال سوف نجيب عليه فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "dictionary".

التسوق يوم الجمعة البيضاء

ويوم الجمعة السوداء هو اليوم الذى يأتى بعد عيد الشكر فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويُعتبر اليوم الأول من موسم التسوق أثناء العطلات ويحرص تجار التجزئة على تقديم الخصومات على المنتجات المعروضة.

الجمعة البيضاء

ويعود سبب تسمية هذا اليوم باسم الجمعة السوداء للإشارة إلى 24 سبتمبر 1869، وهو تاريخ الذعر المالى فى أمريكا الذى أثاره المضاربون على الذهب، ويعتقد الكثير أن مصطلح الجمعة السوداء يعود فى معنى الأسود الذى يعنى إظهار الربح؛ وإخفاء الخسائر.

الجمعة السوداء

وارتبط اللون الأسود بأيام الضغط الاقتصادى وكانت أول جمعة سوداء فى عام 1869 بعد أن حاول الممول جاى جولد ورجل أعمال السكك الحديدية جيمس فيسك احتكار سوق الذهب، والذى أدى فى النهاية إلى انهيار السوق، وفى 29 أكتوبر 1929، حدث انهيار آخر فى سوق الأسهم والذى يشار إليه باسم الثلاثاء الأسود، والذى كان بمثابة بداية الكساد الكبير.

ورغم أن الجمعة السوداء معروفة منذ سنوات طويلة بهذا الاسم في الدول الغربية إلا إنها معروفة بالجمعة البيضاء في البلاد العربية، وذلك للأهمية الدينية ليوم الجمعة عند المسلمين، لهذا معروف فى الدول العربية بهذا الاسم، وموعده فى مصر دائماً فى آخر أسبوع من شهر نوفمبر وأيضاً تستعد المحلات التجارية طوال شهر نوفمبر لهذا اليوم من خلال إعلانات تخفيضات مختلفة على المنتجات المعروضة لجذب العديد من الزبائن.