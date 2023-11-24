تكليف عبده الزراع بالإشراف على تأسيس لجنة ثقافة وفنون الطفل بالألكسو

MENAFN - Youm7) نشرالشاعر وكاتب الأطفال عبده الزراع، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قراراً بتكليفه بعضوية الألكسو والإشراف على تأسيس لجنة ثقافة وفنون الطفل.



وجاء نص التكليف كالأتى:"كلف الشاعر وكاتب الأطفال عبده الزراع، بعضوية مجلس إدارة كرسى الألكسو، في خدمة الطفولة بالأشراف على تأسيس لجنة ثقافة وفنون الطفل على أن يتم اختيار عدد ستة أعضاء ممثلين من لجنة الخبراء واللجنة العلمية بعد التنسيق مع مسئوولى الهيئة العلمية ومجلس الخبراء بحيث لا تمس تلك الاختيارات صميم عمل أى من الهيئتين على أن يتم امدادانا بالتشكيل في زمن أقصاه أسبوعين".

يذكر أن عبده الزراع هو عضو لجنة تحكيم في العديد من المسابقات الخاصة بأدب الطفل مصريا وعربيا، مثل مصر في العديد من المهرجانات والملتقيات الخاصة بأدب الطفل في بعض الدول العربية، ومؤسس ملتقي أدب الطفل بجمعية الأدباء، ومؤسس جروب كتاب الأطفال على مستوى الوطن العربي ويضم أكثر من 150 كاتبا على مستوى الوطن العربي.

صدر له للأطفال أكثر من أربعين كتابا بين الشعر والقصة والمسرح، وثلاثة كتب بحثية ونقدية، هي: (أدب الطفل وثقافته/ ثقافة الطفل الراهن والمستقبل.. دراسات وبحوث/ عوالم طفولية.. قراءات نقدية في الشعر والقصة والمسرح) كتب عشرات المقالات في ثقافة الطفل في الدوريات والصحف المصرية والعربية، وشارك في تأسيس أكثر من مجلة وجريدة للطفل في مصر، وله أكثر من 18 عرضا مسرحيا على مسارح هيئة قصور الثقافه، والمسرح

المدرسي، والمسرح القومي للأطفال آخرها عرض (كوكب سيكا) تأليف واشعار والذي استمر عرضة خمس سنوات على مسرح عبد المنعم مدبولى، وكتب العديد من الأغاني لعروض مسرحية للأطفال.

وشارك وأقام العديد من مؤتمرات الطفل في شعبة أدب الأطفال وغيرها، وله أكثر من 20 بحثا منشورات فى كتب المؤتمرات وفي الدوريات المحكمة والخاصة بأدب وثقافة الطفل، كما أعد عدة ملفات عن قضايا ثقافة الطفل في جريدة القاهرة، ومجلة الطفولة والتنمية وشارك فيها عدد من الباحثين المصريين والعرب.







