تكليف عبده الزراع بالإشراف على تأسيس لجنة ثقافة وفنون الطفل بالألكسو

(MENAFN
- Youm7) نشرالشاعر وكاتب الأطفال عبده الزراع، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قراراً بتكليفه بعضوية الألكسو والإشراف على تأسيس لجنة ثقافة وفنون الطفل.
وجاء نص التكليف كالأتى:"كلف الشاعر وكاتب الأطفال عبده الزراع، بعضوية مجلس إدارة كرسى الألكسو، في خدمة الطفولة بالأشراف على تأسيس لجنة ثقافة وفنون الطفل على أن يتم اختيار عدد ستة أعضاء ممثلين من لجنة الخبراء واللجنة العلمية بعد التنسيق مع مسئوولى الهيئة العلمية ومجلس الخبراء بحيث لا تمس تلك الاختيارات صميم عمل أى من الهيئتين على أن يتم امدادانا بالتشكيل في زمن أقصاه أسبوعين".
يذكر أن عبده الزراع هو عضو لجنة تحكيم في العديد من المسابقات الخاصة بأدب الطفل مصريا وعربيا، مثل مصر في العديد من المهرجانات والملتقيات الخاصة بأدب الطفل في بعض الدول العربية، ومؤسس ملتقي أدب الطفل بجمعية الأدباء، ومؤسس جروب كتاب الأطفال على مستوى الوطن العربي ويضم أكثر من 150 كاتبا على مستوى الوطن العربي.
صدر له للأطفال أكثر من أربعين كتابا بين الشعر والقصة والمسرح، وثلاثة كتب بحثية ونقدية، هي: (أدب الطفل وثقافته/ ثقافة الطفل الراهن والمستقبل.. دراسات وبحوث/ عوالم طفولية.. قراءات نقدية في الشعر والقصة والمسرح) كتب عشرات المقالات في ثقافة الطفل في الدوريات والصحف المصرية والعربية، وشارك في تأسيس أكثر من مجلة وجريدة للطفل في مصر، وله أكثر من 18 عرضا مسرحيا على مسارح هيئة قصور الثقافه، والمسرح
المدرسي، والمسرح القومي للأطفال آخرها عرض (كوكب سيكا) تأليف واشعار والذي استمر عرضة خمس سنوات على مسرح عبد المنعم مدبولى، وكتب العديد من الأغاني لعروض مسرحية للأطفال.
وشارك وأقام العديد من مؤتمرات الطفل في شعبة أدب الأطفال وغيرها، وله أكثر من 20 بحثا منشورات فى كتب المؤتمرات وفي الدوريات المحكمة والخاصة بأدب وثقافة الطفل، كما أعد عدة ملفات عن قضايا ثقافة الطفل في جريدة القاهرة، ومجلة الطفولة والتنمية وشارك فيها عدد من الباحثين المصريين والعرب.
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