لغز غريب وراء امتناع المصرى القديم عن تناول لحم الصقر

MENAFN - Youm7) تسلمت وزارة السياحة والآثار، اليوم، بمقر وزارة الخارجية، عددا من القطع الأثرية التى تعود للحضارة المصرية القديمة ، والتى تم استعادتها إلى مصر من متحفى وانجانوى وساوث ايلاند بدولة نيوزيلاندا، ومن بين القطع المستردة مومياء لصقر محنط، ولهذا نستعرض أهمية تلك الطائر عند المصرى القديم.

مومياء صقر

كان يوجد في مصر منذ أقدم عصورها ولا تزال إلى الآن جوارح الطيور، وأهمها العقاب والنسر والصقر، والشاهين، وكذلك يوجد الكركي والبط البري واللغلغ والحبرج، والغرنوق، والكروان، والقمري، وأنواع من القطا والقطقاط، والجلم، وأبو حوام، والهدهد، وأبو صفير وأبو حواح وأبو قطقاط وأبو رقيص، ويوجد في وادي النطرون الخضاري والبلبول، والفرفور، والشرشير، والغر، والكركي والعنز والبشرورش، وأبو قردان والنسر والصقر والشاهين والباقة، والبومة والعصافير على اختلاف أنواعها، حسب ما ذكر العالم الكبير سليم حسن في موسوعته مصر القديمة.

صقر

ومن المدهش أن سكان الصحارى لا يأكلون لحم الطير الحر أى الصقور لما يكنون له فى صدورهم من الإجلال والتعظيم، فنراهم يدفنونها كما تدفن موتاهم لأن الصقر فى عرفهم طير كريم حر وفى لصاحبه، وقد يكون لهذا الاحترام علاقة بعبادة هذا الحيوان عند قدماء المصريين منذ أقدم العهود.

الصقر على النقوش المصرية

جدير بالذكر أن أغلب القطع المستردة من متحفي وانجانوى وساوث ايلاند بدولة نيوزيلاندا، عبارة عن أجزاء من مومياوات ورفات بشرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة، ومومياء لصقر محنط وبقايا نسيج وكارتوناج، لافتا إلى أنه تم إيداع القطع بالمتحف المصري بالتحرير، تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها.

واسترداد هذه القطع يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الإدارة العامة لاسترداد الآثار في حث المتاحف العالمية علي رد القطع الأثرية المصرية، وخصوصا الرفات البشرية استنادا إلى أخلاقيات المتاحف العالمية التي أقرها المجلس الدولي للمتاحف

ICOM.

كما تجدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية بنيوزلندا كانت قد تسلمت القطع الأثرية منذ فترة بحضور ممثلى متحف وانجانوى وساوث ايلاند ووزارة الخارجية النيوزيلندية، بالإضافة إلى مجموعة من السكان الأصليين "الماروى" لإقامة مراسم تسليم الرفات طبقا لتقاليدهم.