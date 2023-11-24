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ضمن أفضل 100رواية عالمية.. مدام بوفارى تم محاكمة كاتبها بسبب الفُحش

11/24/2023 4:26:35 AM
(MENAFN- Youm7) رواية "مدام بوفارى " للكاتب الفرنسى جوستاف فلوبير، واحدة من أهم الروايات التى صنفتها مكتبة بوكلوين العالمية ضمن أفضل 100 عمل أدبى على مر العصور، والتى أثارت ضجة عند نشرها، وتسببت فى محاكمة كاتبها بتهمة إفساد الأخلاق والقيم العامة، تم محاكمة فلوبيروناشريه بسبب الفحش ولكن تمت تبرئته لاحقًا من أجل القصة التى تستند إلى شئون شعور المرأة المتزوجة بالملل.

وتتحدث الرواية عن الشابة الجميلة التى تتزوج رجلا مملا لا يملك القدرة على التواصل معها فتخونه خيانات متعددة، لكنها لم تكن سعيدة بخياناتها، ويصل بها الأمر فى النهاية إلى الانتحار، لكنها تعلن قبل وفاتها حبها لشارل الذى يموت حزنا وكمدا على زوجته الراحلة رغم علمه بخياناتها المتكررة.


مدام بوفارى


ورغم ما تعرضت له الرواية من المنع وصولا لمحاكمة صاحبها، إلا أنها حققت الاستمرار والخلود ويكفى أنها صنفت ضمن أفضل 100 رواية عالمية على مر العصور في أكثر من استفتاء، كما أنها عجلت أكثر من مرة سينمائيا، حيث تحولت "مدام بوفاري" في عام 1932، إلى فيلم أخرجه ألبيرت رينيه "مدام بوفاري" وكان أول مرة للسينما بعنوان "الحب غير المقدس" ثم أنتجت الرواية تباعا في أفلام سينمائية متتالية ومتفاوتة في القيمة الفنية في عام 1934 كانت من إخراج جان رينوار وفي 1937 كانت من إخراج جيرهارد لامبريشت وفي 1947 من إخراج كارلوس سكليبر و1949 من إخراج فنسنت مينيلي وفي 1991 للمخرج كلود شابرول والذي يعتبر واحداً من أبرز الدعاة للموجة الفرنسية الجديدة، وصولاً إلى آخر نسخة الذي أخرجته صوفي بارت سنة 2014 كما تم تحويل هذه الرواية إلى عمل درامي تلفزيوني سنة 2000.







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