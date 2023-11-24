فرانسيس برنيت كاتبة إنجليزية تخطت مبيعات أول أعمالها للأطفال 500 ألف نسخة

MENAFN - Youm7) فرانسيس هودسون برنيت كاتبة إنجليزية عرفت فيما بعد باهتمامها بأدب الأطفال، فهى أديبة ومؤلفة مسرحية، وقد أثرت المكتبة العالمية بالعديد من القصص والمسرحيات، على مدار مسيرتها الإبداعية، وتحل اليوم ذكرى ميلادها إذ ولدت فى مثل هذا اليوم 24 نوفمبر من عام 1849م، فى مانشستر لعائلة فقيرة للغاية.

فى بداية مشوار فرانسيس برنيت الأدبى كانت تنشر كتاباتها فى "كتاب السيدة جودى"، وهو عبارة عن مجلة أدبية تنشر بين ثناياها الأعمال النسائية، إلى أن أصدرت عددا من أعمالها مثل رواية "هاورثز، ولوزينا، والهمجى الجميل، وفى أثناء الإدارة".

اللورد الصغير فونتلروي

لكن التحول والشهرة للكاتبة فرانسيس هودسون برنيت تحقق عندما أصدرت روايتها للأطفال بعنوان "اللورد الصغير فونتلروى"، وذلك فى عام 1886م، لتلقى إعجاب النقاد وترتفع مبيعاتها، إذ وصلت حجم المبيعات لتلك الرواية لأكثر من نصف مليون نسخة، ونشرت فى الأصل على شكل مسلسل فى مجلة سانت نيكولاس بين نوفمبر 1885 وأكتوبر 1886، ثم فى كتاب فى عام 1886م، ووضعت بها رسوما توضيحية مرفقة بريشة ريجنالد بيرش، والتى بدأت موجة من كتب الأطفال المرفقة بالرسوم، وتعد الرواية سابقة فى قانون حقوق النشر عندما فازت صاحبتها عام 1888 بدعوى قضائية ضد إى فى سيبوم على حقوق اقتباس العمل إلى مسرحية.

كما كتبت فرانسيس هودسون برنيت أيضا "سارة كريو" التى كتبتها فى عام 1888م، ثم أعادت صياغتها فى عام 1905 بعنوان "الأميرة الصغيرة"، بعد وفاة ابنها الأول ليونيل بمرض السل فى عام 1890 انصدمت بفقدانه ودخلت فى العوالم الروحانية وجدت من خلالها السرور العظيم فى التعامل مع حزنها عملت بتصوف وصاغت بعض أفكارها فى روايتها الحديقة السرية حيث تروى فيها قصة الولد الذى كان طول الوقت عاجزا عن شفاء نفسه ويحاول التشافى بواسطة التفكير الإيجابى.

فرانسيس هودسون

كما لاقت مسرحيتها "سيدة أرستقراطية" استحساناً وصدى كبيرين لدى القراء آنذاك، واعتبرت من أفضل مسرحيتها على الإطلاق، وأيضا رواية الحديقة السرية التى كتبتها فى عام 1911 هى الرواية التى خلدت فى قلوب الأطفال ولا تزال محبوبة لدى الأطفال، وفى عام 1915 نشرت رواية الأمير التائه نشرت فى كندا فى عام 1922 رواية رئيس بيت كومب، وبعد مسيرة طويلة رحلت عن عالمنا فى 29 أكتوبر من عام 1924م.

فرانسيس هودسون