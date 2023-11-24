هل حدث حقا؟ سقطت القسطنطينية لأن أحدهم نسى إغلاق بوابة المدينة

MENAFN - Youm7) لأكثر من 1000 عام صمدت القسطنطينية ، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية، والمعروفة أيضًا باسم الإمبراطورية الرومانية الشرقية، والتى اشتهرت بأسوار مدنيتها شديدة التحصين ودفاعها المبتكر، فى مواجهة سيل لا ينتهى من الهجمات الفاشلة، ولهذا يتساءل عدد من الخبراء، هل يمكن أن يكون صحيحاً أن مثل هذه المدينة العظيمة، آخر معقل للمسيحية فى الشرق، سقطت فى أيدى الإمبراطورية العثمانية لأن أحدهم نسى إغلاق البوابة؟

القسطنطينية

تتمتع القسطنطينية بموقع استراتيجى بين آسيا وأوروبا، وكانت محاطة بالمياه باستثناء جبهتها الغربية، وهناك بنى ثيودوسيوس الثانى أسواره الثيودوسية الشهيرة، كما كانت جدران التحصين الثلاثية هذه محاطة بخندق يبلغ عرضه 20 مترًا (65 قدمًا)، بينما يبلغ ارتفاع الجدار الثالث 12 مترًا (39 قدمًا)، وسمكه 5 أمتار (16 قدمًا)، ويضم 96 برجًا، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.

صمدت القسطنطينية فى وجه الحصار والهجمات لعدة قرون، وفى عام 1453، واجهت القسطنطينية السلطان العثمانى محمد الثانى الذى أحضر معه 80 ألف رجل مسلحين بمدافع عملاقة، قيل أن طول أحدها يصل إلى 9 أمتار، كما أحضر معه مدافع أصغر قادرة على إطلاق ما يصل إلى 100 مرة قذيفة فى اليوم.

بدأ العثمانيون حصارهم الذى دام 53 يومًا فى 6 أبريل 1454، وكانت معركة غير متكافئة ولم تكن القسطنطينية قادرة على الصمود أمام مثل هذه التطورات الحديثة وقتها، فكانت النتيجة سقوط المدينة في أيدي العثمانيين في 29 مايو، ووجد العثمانيون ثغرة أمنية مفاجئة في دفاع القسطنطينية، حيث ترك أحد الجنود بوابة كيركوبورتا الصغيرة في الجدران الأرضية مفتوحة، لتكون طريقا للصعود إلى أعلى السور ورفعوا العلم العثماني وسمحوا لرفاقهم بالتدفق إلى المدينة.