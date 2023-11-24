-->

Friday, 24 November 2023 01:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيف تحمى نفسك من برنامج كلير فيك الخبيث على أجهزة ويندوز وماك فى 4 خطوات

11/24/2023 4:26:34 AM
(MENAFN- Youm7) بعد اكتشاف الباحثون تهديدًا إلكترونيًا جديدًا والذى يسمى كلير فيك ClearFake، هناك عدد من الخطوات التى يجب اتباعها للحفاظ على بياناتك من السرقة وتسلل القراصنة إلى حساباتك.



ويستخدم برنامج كلير فيك لتثبيت برنامج ضار خطير يسمى Atomic macOS Stealer (AMOS) على أجهزة Mac وWindows ، وتستهدف البرامج الضارة في المقام الأول مستخدمي Apple وتسرق البيانات الحساسة، وفقا لتقرير indiatoday .





وفيما يلى اعرف فى خطوات، كيف تبقى آمنا:
من أجل الحماية من ClearFake والتهديدات المتطورة الأخرى، من المهم اتخاذ تدابير استباقية. هذا يتضمن:



1 تجنب تنزيل البرامج من مصادر غير موثوقة أو غير معروفة، و من الضروري تحديث Safari مباشرة من إعدادات نظام Mac أو Chrome مباشرة من Google أو تطبيق Chrome.



2 توخى الحذر عند مطالبتك بتجاوز إجراءات حماية macOS GateKeeper: إذا طلب منك أحد التطبيقات تجاوز وسائل الحماية هذه، فيجب أن يرفع علامة حمراء، ويجب على المستخدمين توخي الحذر.



3
تحقق من شرعية المصدر قبل تنزيل تطبيق خارج Mac App Store وتحقق من تاريخ إنشاء موقع الويب للتأكد من شرعيته.



4
الحفاظ على تحديث أنظمة التشغيل والبرامج: ويعد هذا أمرًا ضروريًا لضمان تصحيح الثغرات الأمنية وتوافر أحدث ميزات الأمان.












MENAFN24112023000132011024ID1107480872

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث