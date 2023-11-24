-->

Friday, 24 November 2023 01:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيفية تحميل الفيديوهات القصيرة على إنستجرام .. خطوات

11/24/2023 4:26:34 AM
(MENAFN- Youm7) قدم إنستجرام إمكانية تنزيل ريلز، من الحسابات العامة لجميع المستخدمين على مستوى العالم، حيث تم تقديم هذه الميزة لأول مرة في يوليو في الولايات المتحدة وهي متاحة للمستخدمين في كل مكان.



وقدم إنستجرام للمستخدمين خيار التحكم في من يمكنه تنزيل الريلز الخاص بهم من إعدادات خصوصية الحساب داخل التطبيق، ومع ذلك إذا سمح منشئ المحتوى بتنزيل الريلز من حسابه، فيمكنك تنزيل الريلز وحفظها على هاتفك أو جهازك اللوحي.



وإذا كنت تخطط لتنزيل الريلز من حساب عام، إليك دليل خطوة بخطوة حول كيفية القيام بذلك



أولاً، لا يمكن تنزيل الريلز إلا من حسابات إنستجرام العامة، حيث يتمتع منشئو المحتوى بخيار السماح أو منع التنزيلات لبكراتهم من إعدادات الحساب، كما تحتوي الريلز التي يتم تنزيلها على علامة مائية على إنستجرام واسم مستخدم وإسناد صوتي، خاصة أن تنزيلات البكرات مخصصة للاستخدام الشخصي فقط وليس للاستخدام التجاري، كذلك يتم إيقاف تشغيل خيار التنزيل لمستخدمي إنستجرام الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بشكل افتراضي.

,

كيفية تمكين خيار تنزيل الريلز لحسابك على إنستجرام


ابدأ بتسجيل وتحرير الريلز الخاصة بك.



اضغط على "التالي" في الزاوية اليمنى السفلى.



اضغط على "مزيد من الخيارات" في الأسفل.



قم بالتمرير لأسفل واضغط على "الإعدادات المتقدمة".



ابحث عن "السماح للأشخاص بتنزيل الريلز الخاصة بك" وقم بتشغيل الإعداد أو إيقافه.



اختر ما إذا كنت تريد تمكين أو تعطيل التنزيل لجميع الريلز أو تلك التي تقوم بتحميلها فقط.



اضغط على السهم العلوي الأيسر للعودة.




اضغط على "مشاركة" في الأسفل.



كيفية تنزيل ريلز من الحسابات العامة


افتح تطبيق إنستجرام وانتقل إلى الريلز التي تريد تنزيلها



اضغط على أيقونة "مشاركة" واختر خيار "تنزيل".



سيتم تنزيل الريلز وحفظها في ألبوم الكاميرا الخاص بالجهاز.












MENAFN24112023000132011024ID1107480871

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث