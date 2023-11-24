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ميزات جديدة من جوجل لحماية المستخدمين من المحتوى المزيف عبر خرائطها

11/24/2023 4:26:34 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جوجل عن ثلاث ميزات جديدة ستساعدها في منع الأشخاص من إرسال محتوى مزيف على الخرائط، حيث تساعد هذه التغييرات الشركة في جعل الخرائط أكثر فائدة وموثوقية.



وأدخلت جوجل عدة تغييرات على تطبيق الملاحة الخاص بها، الخرائط، والتي تمنع المستخدمين من تحميل محتوى ينتهك سياسة الشركة، وكانت هذه التغييرات مهمة لعملاق التكنولوجيا حيث يشارك أكثر من 300 مليون شخص تجاربهم على خرائط جوجل كل عام.



كيف ستساعد هذه الميزات المستخدمين؟


أولاً، قدمت جوجل ميزة ستراقب باستمرار المحتوى الذي يتم المساهمة به وتكتشف أي أنماط غير عادية،
وقد وعدت الشركة عندما تكتشف أي محتوى من هذا القبيل، بأنها ستتصرف بسرعة وتنفذ إجراءات الحماية لمنع المزيد من إساءة الاستخدام.



ولهذا الغرض ستقوم جوجل بإزالة المحتوى المزيف أو ستقوم بتعطيل المساهمات الجديدة من المستخدم مؤقتًا، على سبيل المثال، شهدت الشركة ارتفاعًا مفاجئًا في التقييمات بنجمة واحدة في حانة محلية في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة، ولإيقاف إساءة الاستخدام، قامت بتعطيل وظيفة التصنيف مؤقتًا في المكان حتى لا يتأثر تقييم الشريط بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه، كما قامت أيضًا بإزالة المراجعات التي تنتهك السياسة وبدأت في التحقيق في الحسابات التي تركت المراجعات.



علاوة على ذلك، أشارت جوجل أيضًا إلى أنها تركز بشكل أكبر على منع إساءة الاستخدام قبل الأوقات الحساسة مثل الانتخابات أو الأحداث المهمة الأخرى، لافتة إلى أنها ستقو بحماية الأماكن بشكل استباقي في الأوقات التي يكون فيها المحتوى خارج الموضوع وغير مفيد مرتفعًا.



على سبيل المثال، تميل مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة إلى تلقي مساهمات على خرائط جوجل والتي لا علاقة لها بتجربة زيارة ذلك الموقع، خاصة في فترة الانتخابات.



وحدت الشركة في عام 2020، من قدرة الأشخاص على اقتراح تعديلات على أرقام الهواتف والعناوين والمعلومات الواقعية الأخرى لأماكن مثل مواقع التصويت للمساعدة في تجنب انتشار المعلومات الخاطئة المتعلقة بالانتخابات.



وفقا للتقرير لن تسمح جوجل بمراجعات الخرائط لأماكن محددة مثل السجون ومراكز الشرطة، وتستفيد هذه الأماكن من وسائل الحماية طويلة المدى نظرًا لأن مساهمات المستخدمين دائمًا ما تكون غير مفيدة أو ضارة أو خارجة عن الموضوع.



في مثل هذه الحالات، قد تقوم الشركة بإبلاغ المستخدمين عندما لا يمكن قبول المساهمات في أماكن معينة، على سبيل المثال، إذا كان شخص ما يتطلع إلى كتابة مراجعة لأحد السجون على خرائط جوجل، فقد يجد لافتة إشعار تفيد بأن هذه الوظيفة معطلة مع رابط لمعرفة المزيد حول سياسات جوجل.



حتى في الحالات التي تفرض فيها الشركة قيودًا، لا يزال بإمكان الأشخاص رؤية معلومات مفيدة حول هذه الأماكن، مثل عناوينهم ومواقعهم الإلكترونية وأرقام هواتفهم.












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