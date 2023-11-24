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أبرزهم ستيف جوبز وسام ألتمان.. 6 مؤسسين تم طردهم من شركاتهم الخاصة

11/24/2023 4:26:34 AM
(MENAFN- Youm7) أصيب عالم الأعمال بالصدمة والمفاجأة على حد سواء من إقالة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI المصنعة لـ ChatGPT ، من قبل مجلس إدارة الشركة، حيث تمت إقالة ألتمان من قبل مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع عبر الإنترنت يوم الجمعة 17 نوفمبر، وبعد خمسة أيام فقط، أعيد ألتمان إلى منصبه كرئيس تنفيذي لشركة OpenAI، ونجح في التراجع عن إقالته الأسبوع الماضي بعد حملة شنها حلفاؤه وموظفوه ومستثمروه، وفقًا لـ شركة.



وبالمناسبة، فإن ألتمان ليس أول رئيس تنفيذي ومؤسس يتم إقالته، وفي الماضي أيضًا، وجد بعض الرؤساء التنفيذيين المؤسسين أنفسهم بشكل غير متوقع بدون وظيفة، لأسباب خاصة لخلافات مع مجلس الإدارة وأمور أخرى، وفي بعض الأحيان كان القادة المفصولون يعودون منتصرين، مثل ألتمان.



فيما يلي بعض الحالات البارزة التي تم فيها طرد أو إقالة الرؤساء التنفيذيين المؤسسين من شركات عالمية كبرى.




ستيف جوبز وشركة أبل



قام مجلس إدارة شركة أبل بإقالة ستيف جوبز بشكل غير رسمي في عام 1985، بعد أن كان لديه خلاف كبير مع الرئيس التنفيذي لشركة أبل آنذاك جون سكالي ومجلس الإدارة.




ربما لا توجد قصة نجاح غير عادية لعودة الشركات أكثر من قصة ستيف جوبز وأبل، وبعد مرور أحد عشر عامًا، عاد وأعاد بناء شركة آبل لتصبح واحدة من أنجح الشركات والعلامات التجارية على الإطلاق.



ترافيس كالانيك وشركة أوبر




في يونيو 2017، تنحى ترافيس كالانيك عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أوبر عملاق خدمات نقل الركاب الذي ساعد في تأسيسه في عام 2009، وجاءت الاستقالة بعد ثورة المساهمين التي جعلت من غير الممكن بالنسبة له البقاء في الشركة.




وأجبر المستثمرون كالانيك على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي، بعد سلسلة من فضائح الخصوصية وشكاوى التمييز والتحرش الجنسي في الشركة.



أندرو ماسون وشركة جروبون


أقالت شركة
"جروبون" أندرو ماسون من منصب الرئيس التنفيذي، وأطاحت بمؤسس مشارك كان معروفًا بأنه يتصدر عناوين الأخبار بأسلوبه الغريب لكنه فشل في عكس اتجاه انخفاض سعر السهم أو وقف التآكل التدريجي لأعمال الصفقات اليومية.




في مذكرة لموظفي Groupon، كتب ماسون: "بعد أربع سنوات ونصف مكثفة ورائعة كرئيس تنفيذي لشركة Groupon، قررت أنني أرغب في قضاء المزيد من الوقت مع عائلتي. مجرد مزاح – لقد طُردت اليوم.



أشنير جروفر وشركة بهارات بي


استقال أشنير جروفر، المؤسس والوجه العام لشركة BharatPe، من مجلس الإدارة وترك منصب المدير الإداري الذي كان يشغله في شركة التكنولوجيا المالية الهندية المدعومة من Tiger Global بعد الاضطرابات التي شهدتها الشركة حيث قامت بما أسمته مراجعة شاملة لـ الممارسات التجارية وادعاءات الاحتيال.




وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مجلس الإدارة، قال جروفر إنه سيترك الشركة "بأثر فوري" بعد ما وصفها بـ "الهجمات المستهدفة التي لا أساس لها" عليه وعلى عائلته و"معركة الغرور" بين المؤسسين المشاركين الآخرين في BharatPe والمستثمرين، وأعضاء مجلس الإدارة "تحت تمثيلية "الحكم الرشيد"."



مايك لازاريديس وجيم بالسيلي وشركة بلاك بيري




تنحى جيم بالسيلي ومايك لازاريديس عن منصبيهما كرئيسين تنفيذيين مشاركين وسط اضطرابات في شركة Research In Motion أو RIM التي تصنع


بلاك بيري والتي شاركا في تأسيسها بالسيلي، الذي ساعد في بناء شركة "ريسيرش إن موشن" لتصبح أكبر شركة في كندا من حيث القيمة السوقية، تم إقصاؤه جانبًا من قبل المستثمرين الذين أرادوا إجراء تغييرات إدارية في الشركة المصنعة لبلاك بيري.



مارك بينكوس وشركة زينجا




أعلنت Zynga في يونيو 2014، أن مؤسسها مارك بينكوس سيتنحى عن واجباته التشغيلية، وقالت الشركة إن بينكوس، الذي أسس شركة الألعاب الاجتماعية في عام 2007، سيظل رئيسًا لمجلس الإدارة. ساعد بينكوس شركة زينجا في الصعود إلى الشهرة والنجاح على فيسبوك منذ سنوات من خلال إطلاق العديد من الألعاب الاجتماعية بما في ذلك "FarmVille" و"Words With Friends" و"CityVille" والعديد من الألعاب الأخرى.












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