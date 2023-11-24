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متى تطرح أبل نظارتها Vision Pro؟ .. تقرير يجيب

11/24/2023 4:26:34 AM
(MENAFN- Youm7) فى أحدث نشرة إخبارية له Power On، توقع مارك جورمان من Blomberg أن نظارة ابل Vision Pro من المحتمل أن يظهر لأول مرة "في وقت ما في شهر مارس تقريبًا"، وهذا هو الإطار الزمني الأكثر تأكيدا حتى الآن لسماعات الرأس التي تبلغ قيمتها 3499 دولارًا.



وبحسب موقع GSM الهندى، فيشارك Gurman أن شركة Apple تهدف إلى إطلاق Vision Pro في يناير 2024، لكن الشركة لا تزال متأخرة في خطط التوزيع الخاصة بها وإجراء الاختبارات النهائية.



ويقال إن شركة Apple ستبيع Vision Pro عن طريق متاجر البيع بالتجزئة وعلى موقعها الإلكتروني، لن تكون سماعات الرأس متاحة مع شركاء خارجيين حيث تريد Apple تنظيم طرح Vision Pro بعناية.



ويأتي Vision Pro مزودًا بمجموعة متنوعة من وحدات SKU، بما في ذلك العدسات الطبية وعصابات الرأس ذات الأحجام المختلفة، مما يجعل الاحتفاظ بالمخزون في العديد من المتاجر الفعلية أمرًا صعبًا.



وتستعد أبل ببطء لإطلاق Vision Pro - أحدث إصدار تجريبي من VisionOS يتميز بمواد مدمجة، بما في ذلك مقاطع الفيديو، بينما يحتوي الإصدار التجريبي من iOS 17.2 على ميزات Vision Pro مثل AirPlay الاستقبال ودعم مقاطع الفيديو المكانية على طرازات iPhone 15 Pro.
















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