أشرطة ڤيديو جديدة من هجوم الكابيتول تحيي نظريات مؤامرة في أميركا

MENAFN - Al-Anbaa) أحيت مقاطع ڤيديو نشرت مؤخرا، كانت قد سجلتها كاميرات مراقبة خلال هجوم السادس من يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي، نظريات مؤامرة قديمة يساهم في تغذيتها بعض الإعلاميين والمسؤولين المحافظين على شبكات التواصل الاجتماعي.وانضم السيناتور الجمهوري مايك لي والعضو في الكونغرس مارجوري تايلور غرين إلى مجموعة من الشخصيات النافذة التي قالت إن الكاميرات التقطت مشهدا يظهر فيه رجلا يضع قبعة مكتوب عليها «لنجعل أميركا عظيمة مجددا» (Make America Great Again ـ وهي حركة أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب) ويحمل شارة تشير إلى أنه أحد مسؤولي إنفاذ القانون.وفي منشور على منصة «إكس»، قال مايك لي الذي يمثل ولاية يوتا «لا يسعني انتظار أن أسأل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي عن ذلك في جلسة الاستماع المقبلة».وفي الحقيقة، إن الرجل في الڤيديو ـ الذي نشر بعدما أمر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بنشر أكثر من 40 ألف ساعة من المراقبة بالڤيديو التقطت خلال أحداث الكابيتول ـ هو أحد أنصار ترامب من شيكاغو.وكان كيفن جيمز ليونز الذي يمكن التعرف عليه من خلال ملابسه، يعمل في إصلاح مكيفات الهواء حين حكم عليه بالسجن لأكثر من أربعة أعوام في يوليو الماضي، بحسب وثائق المحكمة. وهو واحد من بين أكثر من 1200 شخص ألقي القبض عليهم لارتباطهم بأعمال الشغب وأدين بست تهم.ويعد ليونز حاليا أحدث مادة يستخدمها ناشرو المعلومات المضللة التي يقول خبراء إنها تهدف إلى تبيض صورة ترامب وجهوده لقلب نتائج انتخابات العام 2020 التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن.ورفع رجل آخر متهم بارتباطه بالهجوم على الكابيتول يدعي راي إيبس دعوى تشهير ضد شبكة «فوكس نيوز» بعدما ادعى الإعلامي السابق لدى القناة تاكر كارلسون أن إيبس عميل لدى مكتب التحقيقات الفدرالي يعمل على اصطياد أنصار ترامب.

إعادة كتابة التاريخوتشير وثائق المحكمة إلى أن ليونز صور نفسه داخل مكتب رئيسة مجلس النواب الأميركي حينها نانسي بيلوسي ومع صورة مؤطرة سرقها من المكتب، ووضع كذلك محفظة في جيبه ووصف الشرطيين بأنهم نازيون.وظهر في مقاطع ڤيديو أخرى تعود للسادس من يناير 2021 حاملا سيجارة إلكترونية وليس شارة.وردا على تصريح مايك لي، قال العضو السابق في الكونغرس الجمهوري آدم كينزيغر، الذي كان عضوا في اللجنة النيابية التي حققت في الهجوم على الكابيتول، «أحمق مجرد من الحقائق. إنها سيجارة إلكترونية».وتراجعت غرين وآخرون ممن ضخموا الاتهامات بشأن ليونز، بما في ذلك موقع «غيتوي بانديت» اليميني المتطرف، عن موقفهم بعد أن حدد صحافيون ومحققون رقميون هويته.ويقول كيڤن روبين، وهو أحد كبار الباحثين المشاركين في معهد، «مشروع شيكاغو للأمن والتهديدات» إن تحاليل فريقه لأكثر من 1130 حالة لم تجد أي دليل على أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي حرضوا أي من المتهمين في الاعتداء.لكن بعض المحافظين قاموا بتحريف لحظات أخرى من الأشرطة.وأثار شريط آخر يظهر فيه رجل تتم إزالة أصفاد من يديه ادعاءات حول كونه ضابطا سريا، إلى أن تم التعرف عليه على أنه أحد مثيري الشغب الذين اتهموا بالاعتداء المفترض على الشرطة.وردا على أسئلة حول الاتهامات، أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لوكالة «فرانس برس» إلى شهادة جزم فيها راي مؤخرا أن «إف بي آي» لم ينسق أعمال العنف.وقال مصدر أمني في مبنى الكابيتول لـ «فرانس برس» إنه «من الخطأ» أن يكون موظفون فيدراليون هم من حرض على الهجوم.وقالت نائبة رئيس قسم الديموقراطية في مؤسسة صندوق مارشال الألماني بالولايات المتحدة لورا ثورنتون لوكالة «فرانس برس» إن المسؤولية تقع على عاتق ترامب الذي قلل من أهمية الأحداث بينما يستعد للمثول أمام المحكمة في مارس المقبل بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.وأضافت «يصف ترامب متمردي السادس من يناير بأنهم رهائن ويعزف نشيدهم في تجمعاته ويعد بالعفو عنهم جميعا».ورحب ترامب بقرار نشر أشرطة كاميرات المراقبة، معتبرا أنها «ستكشف ما حصل بالفعل».ويقول مايكل جنسن من الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب بجامعة ميريلاند إن مثل هذه الادعاءات ستستمر «بشكل مضمون»، مشيرا إلى أنها انطلقت أيضا عندما بث كارلسون سابقا لقطات أخرى سرية.ويضيف «كل ذلك يندرج ضمن إطار أوسع لإعادة كتابة تاريخ ذلك اليوم والتقليل من خطورة الجرائم التي ارتكبت، ودعم الحملات الانتخابية للرئيس السابق وحلفائه».