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بدء سريان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

11/24/2023 4:23:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دخلت الهدنة المؤقتة عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش) حيز التنفيذ في قطاع غزة، حيث أكد مراسل الجزيرة وائل الدحدوح أنه مع بدء سريان الهدنة بدأ سكان القطاع بالتنقل نحو منازلهم وأحيائهم وقضاء حوائجهم.
وقبل ذلك تواصل القصف الإسرائيلي والاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى حتى الدقائق الأخيرة قبيل بدء سريان الهدنة.
وتم التوصل إلى الهدنة الإنسانية بموجب اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة قطرية مصرية وبدعم أميركي.

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