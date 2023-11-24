بدء سريان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دخلت الهدنة المؤقتة عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش) حيز التنفيذ في قطاع غزة، حيث أكد مراسل الجزيرة وائل الدحدوح أنه مع بدء سريان الهدنة بدأ سكان القطاع بالتنقل نحو منازلهم وأحيائهم وقضاء حوائجهم.
وقبل ذلك تواصل القصف الإسرائيلي والاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى حتى الدقائق الأخيرة قبيل بدء سريان الهدنة.
وتم التوصل إلى الهدنة الإنسانية بموجب اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة قطرية مصرية وبدعم أميركي.
MENAFN24112023000072011014ID1107480863
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.