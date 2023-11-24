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الأشغال تتعامل مع انقلاب شاحنة على طريق النقب

11/24/2023 4:23:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، مع انقلاب شاحنة على طريق النقب اتجاه مدينة العقبة.
وأزالت كوادر الوزارة بالتعاون مع مرتبات الأمن العام العوائق وأعادت حركة المرور إلى وضعها الطبيعي.
وكانت الوزارة، قد انتهت مؤخراً من مشروع صيانة وتأهيل طريق النقب وتعزيزه بكافة عناصر السلامة المرورية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التقيد بقواعد القيادة الآمنة على الطرقات والالتزام بقواعد السير والسرعات المق

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