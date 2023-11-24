الأشغال تتعامل مع انقلاب شاحنة على طريق النقب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، مع انقلاب شاحنة على طريق النقب اتجاه مدينة العقبة.
وأزالت كوادر الوزارة بالتعاون مع مرتبات الأمن العام العوائق وأعادت حركة المرور إلى وضعها الطبيعي.
وكانت الوزارة، قد انتهت مؤخراً من مشروع صيانة وتأهيل طريق النقب وتعزيزه بكافة عناصر السلامة المرورية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التقيد بقواعد القيادة الآمنة على الطرقات والالتزام بقواعد السير والسرعات المق
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