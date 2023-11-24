بدء دخول شاحنات الوقود والمساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدأ صباح اليوم الجمعة، تدفق شاحنات الوقود والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بإشراف الأمم المتحدة والسلطات المصرية، بموجب اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية والتي دخلت حيز التنفيذ بعد جهود مصرية وقطرية وأميركية مشتركة .
وقد دخلت العديد من شاحنات وقود إلى القطاع غزة، كذلك وصول العديد من سيارات الإسعاف إلى الجانب المصري من معبر رفح، وفق قناة "القاهرة الإخبارية".
وسيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.
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