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بدء دخول شاحنات الوقود والمساعدات إلى غزة

11/24/2023 4:23:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بدأ صباح اليوم الجمعة، تدفق شاحنات الوقود والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بإشراف الأمم المتحدة والسلطات المصرية، بموجب اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية والتي دخلت حيز التنفيذ بعد جهود مصرية وقطرية وأميركية مشتركة .
وقد دخلت العديد من شاحنات وقود إلى القطاع غزة، كذلك وصول العديد من سيارات الإسعاف إلى الجانب المصري من معبر رفح، وفق قناة "القاهرة الإخبارية".
وسيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.

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