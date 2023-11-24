الجيش الإسرائيلي: سنمنع التنقل من جنوب غزة إلى شمالها أثناء الهدنة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الجمعة، إنه "مع دخول سريان التعليق المؤقت للنيران حيز التنفيذ لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله وإنما من الشمال إلى الجنوب فقط".
وأضاف أدرعي في تصريحات، أن القوات الإسرائيلية ستتمركز عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تنتقل فيها، وستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في التحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي.
وفي تغريدة على منصة "اكس"، أشار أدرعي إلى أن الحرب لم تنته بعد، وتعليق النيران لأغراض الإنسانية يأتي بشكل مؤقت، وأن "منطقة شمال قطاع غزة، هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها.
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