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الجيش الإسرائيلي: سنمنع التنقل من جنوب غزة إلى شمالها أثناء الهدنة

11/24/2023 4:23:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الجمعة، إنه "مع دخول سريان التعليق المؤقت للنيران حيز التنفيذ لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله وإنما من الشمال إلى الجنوب فقط".
وأضاف أدرعي في تصريحات، أن القوات الإسرائيلية ستتمركز عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تنتقل فيها، وستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في التحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي.
وفي تغريدة على منصة "اكس"، أشار أدرعي إلى أن الحرب لم تنته بعد، وتعليق النيران لأغراض الإنسانية يأتي بشكل مؤقت، وأن "منطقة شمال قطاع غزة، هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها.

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