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استطلاع: حزب الليكود الحاكم يفقد نحو نصف قوته الانتخابية

11/24/2023 4:23:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أفاد استطلاع لصحيفة معاريف الإسرائيلية بأن حزب الليكود الحاكم يفقد نحو نصف قوته الانتخابية، وسيحصل على 18 مقعدا لو أجريت الانتخابات اليوم.

كما جاء في الاستطلاع أن حزب الصهيونية الدينية، بقيادة بتسلئيل سموتريتش، سيخفق في اجتياز العتبة الانتخابية لو جرت الانتخابات اليوم.
وذكرت معاريف أن أحزاب الائتلاف الحاكم بإسرائيل تفقد أغلبيتها الانتخابية، وستحصل على 41 مقعدا لو جرت انتخابات، في حين أن أحزاب المعارضة في إسرائيل ستحقق أغلبية نيابية وستحصل على 79 مقعدا في حال إجراء انتخابات مبكرة.
وجاء في الاستطلاع أن 52% يرون أن بيني غانتس الأنسب لتولي رئاسة الحكومة في إسرائيل، مقابل 27% يرون أن نتنياهو الأنسب.

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