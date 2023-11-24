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مشي العافية ينهي أمراض مسني جازان - جريدة الوطن السعودية

11/24/2023 4:20:24 AM
(MENAFN- Al Watan) يقطع مسنان في العقد السادس من العمر، نحو 50 كم يوميا، لممارسة الرياضة، إذ قاد شغف ممارسة المشي، المسنان في تحويل المشي إلى وصفة علاجية لمكافحة الأمراض، في وقت رفع المسنان شعار ((خير وسيلة للصحة المشي)) و((المشي عافية)) حيث توقفا أخيرًا عن أخذ العلاجات الصحية، وتعويضها بممارسة المشي يوميًا، والتي أنهت معاناتهما من الأمراض خاصة مرض السكري.
مشاركة يوميا
لا يكاد يخلو موقع أو ممشى في منطقة جازان، دون أن تجد المسنين علي قحطاني، وسليمان شيبة، إذ تعلوهما الهمة والحزم لممارسة هواية المشي يوميًا، حيث ينافس المسنان الشباب والنساء والأطفال، والتفوق عليهم في قطع مسافات طويلة، وتسجيل خطوات كبيرة للمشي، ولفتت مشاركة المسنين في مبادرات المشي المنفذة في منطقة جازان، والتي تستمر إلى نهاية الشهر الحالي، مسؤولي المبادرات، والرياضيين، وحازا على إعجابهم، واعتبارهما قدوة رئيسية للشباب للاقتداء بهما، كما جذبت العديد من المسنين ليحذوا حذوهما.
10 رسائل
وجه قحطاني وشيبة رسائل تعزيزية للشباب والفتيات، ممثلة في: اتخاذ رياضة المشي وسيلة أساسية لإنقاص الوزن، والتمتع بالصحة، وتعزيز الصحة النفسية والبدنية، واستقرار الحالة الأسرية، والقضاء على السكري، واختفاء الكوليسترول، والعافية الكبيرة التي يجدها ممارس المشي يوميًا على جسده، ومحاربة الطاقة السلبية وتوديعها، والتمتع بالحيوية والنشاط والقوة.
17 مليون خطوة
أوضح المسن علي عيسى قحطاني لـ((الوطن))، أنه بدأ ممارسة المشي منذ 5 سنوات بعد التقاعد إلى الآن، مشيرًا إلى أنه بدأ في مشي 10 آلاف خطوة، وأنه الآن يمشي ويقطع 40 ألف خطوة بمقدار 27 كم يوميًا، مضيفًا أنه خلال سنة قطع نحو 17 مليون خطوة، وأنه حصل على ميداليات فضية وبرونزية ولاتينية، من خلال برنامج الرياضة للجميع، مؤكدًا أن رياضة المشي أساس رئيس لإنقاص الوزن، والتمتع بالصحة والعافية، وأثمرت إيجابيًا في صحته النفسية والبدنية، واستقرار حالته الأسرية، ومكافحته للأمراض التي يعاني منها.
مكافحة الأمراض
بين المسن سليمان شيبة من محافظة بيش، أن هوايته ممارسة المشي في مماشي مناطق المملكة لنشر ثقافة المشي، ممثلة في: محافظات جازان، وجدة، والشرقية وغيرها، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من أمراض الكوليسترول، والسكري، ونقص فيتامين د، مضيفًا أنه استخدم جميع العلاجات والتي لم تجد نفعًا معه، وأنه منذ ممارسته للمشي اختفت جميع الأمراض التي كان يعاني منها، وأنه يتمتع حاليًا بصحة جيدة بشكل كبير، مبينًا أن ممارسته للمشي كانت رغبة شخصية وهواية، وأنه قدم العديد من النصائح للشباب، وكبار السن، والأطفال، وقمت بتدريب أولادي لممارسة المشي، حيث أملك طفلا يبلغ 5 سنوات يقطع 5 كم يوميًا، وفاز العام الماضي بجائزة شتاء جازان، مؤكدًا أن المشي له فوائد عدة تشتمل في القضاء على الأمراض وخاصة السكري، وأنصح الجميع -المتعافين والمرضى- بممارسة المشي، الذي لا تأتي وراءه إلا العافية.
أهداف محققة
أكد رئيس جمعية مشاة وهايكنج جازان عبدالله عكور لـ((الوطن))، أن مبادرات المشي المنفذة حققت أهدافًا عدة ممثلة في: زيادة الممارسين لرياضة المشي بين أفراد المجتمع، وعززت الشراكات المجتمعية، ونشرت الثقافة والتوعية، ومكافحة الأمراض المزمنة، ورسخت جودة الحياة، وأسهمت في تحقيق بناء مجتمع صحي خال من الأمراض، مشيرًا إلى أن المسنين يشاركان دائمًا، وحققا جوائز عدة، وأن مشاركتهما المستمرة محل إشادة وتقدير كافة أطياف المجتمع.

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