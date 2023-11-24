المنفقون أكثر سعادة والمدخرون أشد حكمة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) تشير دراسة جديدة إلى أن ((المنفقين)) أكثر سعادة بحياتهم، ولكن ((المدخرين)) أكثر حكمة.
ووجد استطلاع، شمل 2000 متسوق، أن 56% منهم يعدون أنفسهم ((مبذرين))، أي يبذرون في شراء الأشياء التي يريدونها حقًا. في حين عرف 34% أنفسهم أنهم ((مدخرون))، ولا يتسوقون إلا عند بيع السلع بسعر أقل أو تصير ضرورية. في الوقت نفسه، لم يزعم 10% أنهم من أي نوع من المتسوقين.
ربما ليس من المستغرب أن المنفقين ينفقون مزيدا من الأموال على العناصر غير الأساسية خلال أي أسبوع معين بما يقرب من ضعف ما ينفقه المدخرون (621 دولارًا مقارنة بـ348 دولارًا).
في المقابل، وجد أن المدخرين يخصصون جانبًا أقل من إجمالي دخلهم للمشتريات غير الضرورية مقارنة بنظرائهم المنفقين (18% مقارنة بـ22 %).
حياة عملية
بالمقارنة مع المدخرين، وُجد أن المنفقين كانوا أكثر سعادة في علاقاتهم (78% و63% على التوالي)، وحياتهم العملية (78% و57% على التوالي)، وحياتهم الشخصية (77% و71% على التوالي). ومن المثير للاهتمام أن المنفقين كانوا أيضًا أكثر سعادة بحياتهم المالية من المدخرين (73% و56% على التوالي).
مع ذلك، قد يكون للمدخرين أفضلية عندما يتعلق الأمر بإدارة أموالهم، إذ يستخدمون 29% فقط من إجمالي دخلهم السنوي في المشتريات المتنوعة، بينما يستخدم المنفقون 38% من دخلهم.
تفكير في التأثير
وجدت الدراسة التي أجرتها شركة أبحاث السوق One Poll أن 59% يفكرون ((في كثير من الأحيان)) و((دائمًا)) في التأثير المالي للمشتريات الكبيرة قبل أن يقرروا ما إذا كانت تستحق الشراء. وعلى الرغم من ميلهم إلى الإنفاق، فإن المنفقين أكثر ميلا في المتوسط إلى التفكير في التأثير المالي لعملية شراء كبيرة (61%).
والعناصر التي يفكر فيها الأشخاص ويبحثون عنها أكثر من غيرها هي الإلكترونيات الشخصية (59%)، والمركبات (50%)، والإجازات (40%).
وبالنسبة إلى 32% من المنفقين، تعد معدات اللياقة البدنية أو الترفيه عملية شراء مدروسة للغاية. في حين أن 34% من المدخرين من المرجح أن يشتروا ما تحتاجه واجباتهم المدرسية قبل شراء الأجهزة المنزلية.
مجة الشراء
قبل إجراء عمليات شراء كبيرة، غالبًا ما يفكر المشاركون في المدة التي ستستمر فيها عملية الشراء (61%)، وعدد مرات استخدامها (57%)، وما إذا كانوا سيحصلون على أفضل سعر (55%). ويفكر 3 من كل 10 في مدى توافر التمويل أو خيارات الدفع على مدى الوقت.
وقد تم تعريف المشتريات الكبيرة على أنها ((أي عملية شراء)) تتجاوز 1762 دولارًا في المتوسط، ويتطلب عديد من هذه المشتريات ما يقرب من 12 ساعة من البحث مسبقًا. وفي المتوسط، يؤجل الأشخاص قرارات الشراء الكبيرة 17 يومًا، للانتظار ومعرفة ما إذا كان سيتم طرحها للبيع بسعر أقل أم لا.
مستوى الاهتمام
((بطريقة ما، من المنطقي أن يشعر الناس بالسعادة عندما ينفقون أكثر)).. هذا ما تقوله المتحدثة باسم كريستين روبرتس، نائبة الرئيس التنفيذي رئيسة شركة Citizens Pay.
وتضيف: ((لكن إنفاق المزيد ليس بالضرورة مثل الإنفاق المسؤول. ما يهم حقًا هو مستوى الاهتمام الذي يحظى به الناس، وتأثير مشترياتهم على معيشتهم المالية)).
عادات عالمية
تُظهر النتائج بعض العادات العالمية بين جميع المتسوقين أيضًا، إذ قال أكثر من الثلث (37%) إنهم يخططون لميزانيتهم على أساس أسبوعي، مع 9% يقومون بذلك يوميا. ويدعي 2 من كل 3 من هؤلاء أنهم ((صارمون)) فيما يتعلق بخطط الإنفاق الخاصة بهم.
وقد شارك عدد من الأشخاص في الاستطلاع حول أهداف مالية شخصية مماثلة، بما في ذلك بناء خطة للتقاعد (53%)، وبناء صندوق للطوارئ (52%)، وبناء محفظة استثمارية (47%)، وتوفير منزل (41%).
ويزعم 3 من كل 4 أيضًا أنه كان من السهل عليهم تمييز الفرق بين الأشياء التي ((يريدونها)) والأشياء التي ((يحتاجونها)). وبطبيعة الحال، وافق 78% على أنه من المرضي أن يتم النظر في المشتريات على حد سواء.
ميزانيات العطل
يشير 4 من كل 10 أيضًا إلى أنهم كانوا يخططون بالفعل لميزانية عطلتهم لهذا العام، حيث خصصوا متوسطًا قدره 1792 دولارًا للهدايا. ومن بين أولئك الذين يخططون مسبقًا لقضاء العطلات، يخطط المنفقون بالفعل لشراء 13 عنصرًا، مقارنة بـ9 عناصر للمدخرين.
وثلاثة أرباع (74%) من هؤلاء المتسوقين في العطلات يزعمون أنهم كانوا جيدين في تقديم الهدايا، في حين اعترف 8% فقط بأنهم كانوا سيئين في ذلك.
ويخطط ما يقرب من 4 من كل 10، أي نحو 39%، لاستخدام خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، أو خدمات الدفع على مدى الوقت لمشتريات التسوق في أثناء العطلات هذا العام. مع ذلك، أشار 43% إلى أنهم لا يستخدمون هذه الخدمات بشكل أكبر خلال موسم التسوق في العطلات مقارنة ببقية العام.
وتوضح روبرتس: ((موسم العطلات هو الوقت المناسب لإنفاق الناس كثيرا من المال دفعة واحدة. نوصي بأن يضع الأشخاص ميزانية شاملة لأنفسهم، وأن يسألوا أنفسهم ما هي العوامل التي تلبي مشترياتهم في العطلات، سواء لأنفسهم أو للأشخاص الذين يخططون لتقديم الهدايا لهم)).
مقارنات
السعادة في العلاقات
%78 للمنفقين
%63 للمدخرين
السعادة في الحياة العملية
%78 للمنفقين
%57 للمدخرين
السعادة في الحياة الشخصية
%77 للمنفقين
%71 للمدخرين
السعادة في الحياة المالية
%73 للمنفقين
%56 للمدخرين
إدارة الأموال
%29 من إجمالي الدخل السنوي ينفقها المدخرون في مشترياتهم
%38 من دخلهم السنوي ينفقها المنفقون في مشترياتهم
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