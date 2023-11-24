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المنفقون أكثر سعادة والمدخرون أشد حكمة - جريدة الوطن السعودية

11/24/2023 4:20:24 AM
(MENAFN- Al Watan) تشير دراسة جديدة إلى أن ((المنفقين)) أكثر سعادة بحياتهم، ولكن ((المدخرين)) أكثر حكمة.
ووجد استطلاع، شمل 2000 متسوق، أن 56% منهم يعدون أنفسهم ((مبذرين))، أي يبذرون في شراء الأشياء التي يريدونها حقًا. في حين عرف 34% أنفسهم أنهم ((مدخرون))، ولا يتسوقون إلا عند بيع السلع بسعر أقل أو تصير ضرورية. في الوقت نفسه، لم يزعم 10% أنهم من أي نوع من المتسوقين.
ربما ليس من المستغرب أن المنفقين ينفقون مزيدا من الأموال على العناصر غير الأساسية خلال أي أسبوع معين بما يقرب من ضعف ما ينفقه المدخرون (621 دولارًا مقارنة بـ348 دولارًا).
في المقابل، وجد أن المدخرين يخصصون جانبًا أقل من إجمالي دخلهم للمشتريات غير الضرورية مقارنة بنظرائهم المنفقين (18% مقارنة بـ22 %).
حياة عملية
بالمقارنة مع المدخرين، وُجد أن المنفقين كانوا أكثر سعادة في علاقاتهم (78% و63% على التوالي)، وحياتهم العملية (78% و57% على التوالي)، وحياتهم الشخصية (77% و71% على التوالي). ومن المثير للاهتمام أن المنفقين كانوا أيضًا أكثر سعادة بحياتهم المالية من المدخرين (73% و56% على التوالي).
مع ذلك، قد يكون للمدخرين أفضلية عندما يتعلق الأمر بإدارة أموالهم، إذ يستخدمون 29% فقط من إجمالي دخلهم السنوي في المشتريات المتنوعة، بينما يستخدم المنفقون 38% من دخلهم.
تفكير في التأثير
وجدت الدراسة التي أجرتها شركة أبحاث السوق One Poll أن 59% يفكرون ((في كثير من الأحيان)) و((دائمًا)) في التأثير المالي للمشتريات الكبيرة قبل أن يقرروا ما إذا كانت تستحق الشراء. وعلى الرغم من ميلهم إلى الإنفاق، فإن المنفقين أكثر ميلا في المتوسط ​​إلى التفكير في التأثير المالي لعملية شراء كبيرة (61%).
والعناصر التي يفكر فيها الأشخاص ويبحثون عنها أكثر من غيرها هي الإلكترونيات الشخصية (59%)، والمركبات (50%)، والإجازات (40%).
وبالنسبة إلى 32% من المنفقين، تعد معدات اللياقة البدنية أو الترفيه عملية شراء مدروسة للغاية. في حين أن 34% من المدخرين من المرجح أن يشتروا ما تحتاجه واجباتهم المدرسية قبل شراء الأجهزة المنزلية.
مجة الشراء
قبل إجراء عمليات شراء كبيرة، غالبًا ما يفكر المشاركون في المدة التي ستستمر فيها عملية الشراء (61%)، وعدد مرات استخدامها (57%)، وما إذا كانوا سيحصلون على أفضل سعر (55%). ويفكر 3 من كل 10 في مدى توافر التمويل أو خيارات الدفع على مدى الوقت.
وقد تم تعريف المشتريات الكبيرة على أنها ((أي عملية شراء)) تتجاوز 1762 دولارًا في المتوسط، ويتطلب عديد من هذه المشتريات ما يقرب من 12 ساعة من البحث مسبقًا. وفي المتوسط، يؤجل الأشخاص قرارات الشراء الكبيرة 17 يومًا، للانتظار ومعرفة ما إذا كان سيتم طرحها للبيع بسعر أقل أم لا.
مستوى الاهتمام
((بطريقة ما، من المنطقي أن يشعر الناس بالسعادة عندما ينفقون أكثر)).. هذا ما تقوله المتحدثة باسم كريستين روبرتس، نائبة الرئيس التنفيذي رئيسة شركة Citizens Pay.
وتضيف: ((لكن إنفاق المزيد ليس بالضرورة مثل الإنفاق المسؤول. ما يهم حقًا هو مستوى الاهتمام الذي يحظى به الناس، وتأثير مشترياتهم على معيشتهم المالية)).
عادات عالمية
تُظهر النتائج بعض العادات العالمية بين جميع المتسوقين أيضًا، إذ قال أكثر من الثلث (37%) إنهم يخططون لميزانيتهم ​​على أساس أسبوعي، مع 9% يقومون بذلك يوميا. ويدعي 2 من كل 3 من هؤلاء أنهم ((صارمون)) فيما يتعلق بخطط الإنفاق الخاصة بهم.
وقد شارك عدد من الأشخاص في الاستطلاع حول أهداف مالية شخصية مماثلة، بما في ذلك بناء خطة للتقاعد (53%)، وبناء صندوق للطوارئ (52%)، وبناء محفظة استثمارية (47%)، وتوفير منزل (41%).
ويزعم 3 من كل 4 أيضًا أنه كان من السهل عليهم تمييز الفرق بين الأشياء التي ((يريدونها)) والأشياء التي ((يحتاجونها)). وبطبيعة الحال، وافق 78% على أنه من المرضي أن يتم النظر في المشتريات على حد سواء.
ميزانيات العطل
يشير 4 من كل 10 أيضًا إلى أنهم كانوا يخططون بالفعل لميزانية عطلتهم لهذا العام، حيث خصصوا متوسطًا قدره 1792 دولارًا للهدايا. ومن بين أولئك الذين يخططون مسبقًا لقضاء العطلات، يخطط المنفقون بالفعل لشراء 13 عنصرًا، مقارنة بـ9 عناصر للمدخرين.
وثلاثة أرباع (74%) من هؤلاء المتسوقين في العطلات يزعمون أنهم كانوا جيدين في تقديم الهدايا، في حين اعترف 8% فقط بأنهم كانوا سيئين في ذلك.
ويخطط ما يقرب من 4 من كل 10، أي نحو 39%، لاستخدام خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، أو خدمات الدفع على مدى الوقت لمشتريات التسوق في أثناء العطلات هذا العام. مع ذلك، أشار 43% إلى أنهم لا يستخدمون هذه الخدمات بشكل أكبر خلال موسم التسوق في العطلات مقارنة ببقية العام.
وتوضح روبرتس: ((موسم العطلات هو الوقت المناسب لإنفاق الناس كثيرا من المال دفعة واحدة. نوصي بأن يضع الأشخاص ميزانية شاملة لأنفسهم، وأن يسألوا أنفسهم ما هي العوامل التي تلبي مشترياتهم في العطلات، سواء لأنفسهم أو للأشخاص الذين يخططون لتقديم الهدايا لهم)).
مقارنات
السعادة في العلاقات
%78 للمنفقين
%63 للمدخرين
السعادة في الحياة العملية
%78 للمنفقين
%57 للمدخرين
السعادة في الحياة الشخصية
%77 للمنفقين
%71 للمدخرين
السعادة في الحياة المالية
%73 للمنفقين
%56 للمدخرين
إدارة الأموال
%29 من إجمالي الدخل السنوي ينفقها المدخرون في مشترياتهم
%38 من دخلهم السنوي ينفقها المنفقون في مشترياتهم

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