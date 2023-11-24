عقب بدء الهدنة.. إصابة عدد من المواطنين برصاص الاحتلال أثناء محاولتهم العودة لمنازلهم في شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلالالاسرائيلي، اليوم الجمعة، أثناء محاولتهم العودة لمنازلهم في شمال قطاع غزة.
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب المواطنين المتجهين من الجنوب الى شارع صلاح الدين، الفاصل بين منازلهم في الشمال.
وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص صوب المدنين الجالسين في الشوارع لىخذ استراحة اثناء توجههم لمدينة غزة.
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