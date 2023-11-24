-->

Friday, 24 November 2023 01:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عقب بدء الهدنة.. إصابة عدد من المواطنين برصاص الاحتلال أثناء محاولتهم العودة لمنازلهم في شمال قطاع غزة

11/24/2023 4:15:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلالالاسرائيلي، اليوم الجمعة، أثناء محاولتهم العودة لمنازلهم في شمال قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب المواطنين المتجهين من الجنوب الى شارع صلاح الدين، الفاصل بين منازلهم في الشمال.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص صوب المدنين الجالسين في الشوارع لىخذ استراحة اثناء توجههم لمدينة غزة.

MENAFN24112023000205011050ID1107480834

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث