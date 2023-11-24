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حالة الطقس: أجواء غائمة نهارا باردة ليلاً

11/24/2023 4:15:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-يكون الجو اليوم الجمعة، غائماَ جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداُ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا السبت، يكون الجو غائماَ جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الأحد، يكون الجو غائماَ جزئياً الى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويحتمل سقوط امطار محلية متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

والاثنين المقبل، يكون الجو غائماَ جزئياً
الى غائم وباردا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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