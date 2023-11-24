هدوء حذر في جنوب لبنان مع بدء سريان الهدنة في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN-أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الجمعة، أن هدوءاً حذراً يسود جنوب البلاد منذ بدء سريان الهدنة في قطاع غزة في الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش).





وأفادت الوكالة بأنه منذ بدء الهدنة، التي توقِف مؤقتاً 48 يوماً من القصف الإسرائيلي الذي راح ضحيته قرابة 15 ألف شخص في القطاع وأكثر من 30 ألف جريح، لم يتم تسجيل أي قصف إسرائيلي أو عمليات عسكرية.





وأمس الخميس، أعلن ((حزب الله)) مقتل أحد عناصره جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء التصعيد إلى 86.





جاء هذا الإعلان بعدما أكد الحزب أنه قتل 4 جنود من قوة إسرائيلية عبر استهداف منزل يتحصنون به بالصواريخ في منطقة المنارة بشمال إسرائيل، وفق ((وكالة أنباء العالم العربي)).