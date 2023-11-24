استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN-أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، استشهاد الشاب محمد حناوي (22 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم وحاصرت المنزل الذي كان يتواجد فيه الشاب حناوي، وأصابته بالرصاص الحي، قبل اعتقاله، ليعلن عن استشهاده لاحقا متأثرا بإصابته.
كما استولت قوات الاحتلال على مركبة أثناء انسحابها من المخيم.
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