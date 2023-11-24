استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN-أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، استشهاد الشاب محمد حناوي (22 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم وحاصرت المنزل الذي كان يتواجد فيه الشاب حناوي، وأصابته بالرصاص الحي، قبل اعتقاله، ليعلن عن استشهاده لاحقا متأثرا بإصابته.

كما استولت قوات الاحتلال على مركبة أثناء انسحابها من المخيم.