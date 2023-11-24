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فيديو - اخر ظهور للسفينة الإسرائيلية التي سيطر عليها الحوثيين

11/24/2023 3:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر عددا من الأشخاص وهم يؤدون رقصة "البرعة اليمنية" على متن سفينة "غالاكسي ليدر"، التي سيطر عليها "أنصار الله" في اليمن.


ظهر عدد من الرجال مرتدين اللباس التقليدي اليمني وهم يحملون بأيدهم العلم الفلسطيني واليمني وعدد من البنادق.


ونشر حساب على منصة "إكس"، باسم"حزام الأسد"، والمعرف على أنه خاص بعضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، المقطع المصور الذي تم تسجيله.



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