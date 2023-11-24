متحدث باسم هيئة المعابر: الشاحنات التي تدخل الآن تنقل خمس ما كان يدخل يوميا

متحدث باسم هيئة المعابر: الشاحنات التي تدخل الآن تنقل خمس ما كان يدخل يوميا
التاريخ
11/24/2023 3:12:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال متحدث باسم هيئة المعابر بغزة إن الشاحنات التي تدخل الآن تنقل خُمس ما كان يدخل يوميا.
وكان المتحدث باسم إدارة معبر رفح أكد بدء دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة، قائلا إنه يتوقع دخول 230 شاحنة اليوم.
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